«Яндекс»» оценил уровень самоизоляции владимирцев

Компания «Яндекс» начала изучать соблюдение режима самоизоляции в крупных городах России и выставлять за это соответствующие баллы. Индекс самоизоляции, который появился на главной странице «Яндекса», представляет собой шкалу от нуля до пяти баллов. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 — «на улицах много людей» до 5 —«все сидят по домам».

Вчера, 31 марта, индекс самоизоляции в среднем по крупным российским городам составил 3,1 балла. Сегодня он стал выше почти везде. На данный момент Владимиру выставлены 3,8 балла. Из наших соседей лучше изолировался только Нижний Новгород. Городу поставлены 4 балла.

Чем выше балл, тем сложнее коронавирусу распространяться.

— Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции уже работает для городов с населением более 100 000 человек. Его можно увидеть на главной странице «Яндекса» и на «Яндекс.Картах». В ближайшее время индекс самоизоляции будет рассчитываться и для городов с населением от 50 000 человек, — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона и тем, кто находится здесь временно, запрещено покидать место своего пребывания.

Ольга Ефремова

Фото: gp.by