Яна Ремизова: в карантине с собаками скучать не приходится

«Скучать не приходится. Времени на карантине стало еще меньше» — с такой фразы началась наша беседа с руководителем некоммерческой организации «Дом северной собаки» Яной Ремизовой. Приют, в котором сегодня проживают около 200 собак, преимущественно хаски и лайки, находится в Петушинском районе, закрытом на карантин.

— Яна, что изменилось в жизни приюта с введением карантина на вашей территории?

— Приют закрыт как на прием собак, так и на посещение гостей и волонтеров. Туристическая деятельность приостановлена. Мы не проводим ни однодневных, ни многодневных туров с собаками. Никаких походов и тематических мероприятий. В парк во Владимир, где около колеса обозрения каждые выходные работал Дом хаски, мы теперь тоже не ездим. Источников дохода у нас не осталось. Одна надежда на финансовую помощь неравнодушных людей.

— Какие у вас сегодня расходы и нужды?

— Без туристического направления нам совсем тяжело. Надеемся, что карантин продлится недолго, чтобы наш финансовый ручеек не иссяк. Мы подсчитали наш бюджет. Доходит до 300 тысяч рублей в месяц. Содержание собак, расходы на подогрев бытовок, топливо для машины на поездки, небольшие стройки на территории. Мы боимся, что, если карантин продлится, люди не смогут нам помогать. Потому что у них свои сложности с работой, с доходом. Одного желания будет мало.

— Видим по вашим группам в соцсетях, что много операций в ветклиниках проводите по спасению хвостатых…

— Последние собаки приехали из Осетии и Тулы. Ждут отправки еще две в Якутске. Из-за карантина не можем их принять. Но они сразу в семьи поедут. Их здесь уже ждут. У нас есть очередь на стерилизацию. Потихоньку проводим операции. Но есть и такие, кому нужна срочная операция после того, как их нашли сбитыми автомобилем, в запущенном состоянии у нехороших хозяев. Была такая операция у Чингиза, теперь вот Ханге сделали. Медленно, но восстанавливаются наши хвостатые. Возили их к хорошему хирургу в ветклинике. Долг перед ней теперь большой.

— Яна, есть ли у вас постоянные помощники, кто с вами на одной волне, готов всегда и во всем помогать животным, такой же заряженный положительной энергией и энтузиазмом, как вы?

— Постоянных помощников у нас мало, но есть. Ольга Зотова — заводчик хаски и наш постоянный опекун. Она уже член нашей команды. Помогает финансами, амуницией, лакомствами, транспортом. Столько всего делает, что не перечесть. Есть Роман. Он не любит себя афишировать, но именно он дал нам средства на покупку земли и стройку. В долг, но без процентов и с рассрочкой. Он же помог и с покупкой холодильника, прицепа, со скважиной. В общем, без него приюта бы не было. Еще у нас появился новый сотрудник Алексей. Он управляющий по хозяйству и гид на туры. Просто золотые руки, замечательный человек.

— Чем вы сейчас заняты на карантине?

— У нас появилось свободное время и руки. Поэтому мы активно строимся. Нам помогли со строительным материалом. Строим вольеры, уже сделали щенятник. Оборудовали хоззону. Появился большой холодильник, это огромное достижение. Теперь не боимся жары. Появились бытовки для собак после операций и наших «старичков». Отстроили и домик волонтера. Мечтаем о кухонном блоке под крышей, чтобы зимой готовить еду.

— Перед всеми этими карантинными ограничениями у вас на территории случился пожар из-за пала травы. Собак спасли, но пострадало имущество. Как справляетесь?

— Сгорело все наше снаряжение, которое хранилось в отдельном домике. Восстановить все теперь будет очень трудно. Прежде всего, надо гостевую зону отстраивать. Долго будем выкарабкиваться из всей этой ситуации. Дай бог, к зиме оправимся. Но жизнь идет. И скучать нам некогда.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»