Выходные на диване с #КультуройВдоме33

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Владимирские онлайн-афиши
Владимирская область, как и другие регионы, живёт в режиме всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Учреждения культуры приостановили работу с посетителями и полностью перешли на работу в формате интернет-акций. Театры, концертные и музейные учреждения, библиотеки и дома культуры разработали разные варианты цифрового взаимодействия с посетителями, полностью перейдя на виртуальное оказание услуг в рамках комплексной акции «#КультураВдоме33». В целом охват аудитории во Владимирской области онлайн-услугами учреждений культуры с момента начала акций превысил 1,4 миллиона обращений. Знакомьтесь с афишей онлайн-трансляций на выходные и присоединяйтесь к своим культурным землякам.
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Владимирский драматический театр
10 апреля в 18.00 – «Театральная гостиная» (16+) с режиссером Юлией Беляевой, поставившей в нашем театре «Тайны старого дома», и актрисой Ириной Жоховой, исполнительницей одной из главных ролей в этом спектакле.
11 апреля в 18.00 — героическая трагедия «Молодая Гвардия» (12+) по роману Александра Фадеева. Героический подвиг и мученическая смерть юных подпольщиков города Краснодона зимой 1943-го необыкновенно актуально звучат в начале века XXI. Спектакль сделан пронзительно, в некоторых моментах – даже жестоко, чтобы еще раз напомнить зрителю генетический код против зла. Это актуально особенно сегодня, когда в тех местах, по которым так жестко прошлась война, фашизм вновь набирает силу.
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
12 апреля в 11.00 проводится показ записи спектакля «Бармалей» (0+) по сказкам Корнея Чуковского. Пока родители утопают в будничной городской суете, в руках у заскучавших детей оказывается волшебный билетик, с помощью которого можно в Африку попасть! А в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие, злые крокодилы… А как же Африка переживёт нашествие двух любопытных малышей? Чем закончится это опасное путешествие Танечки и Ванечки? И, наконец, кто же тот волшебник, организовавший столь опасное приключение?..
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
11 апреля в 11.00 — музыкальный спектакль «Конек-горбунок» (6+) по мотивам сказки Павла Ершова. Гостей театра ждет яркое сказочное действо, в которое их вовлекут главные герои сказки — крестьянский сын Иван и его верный друг Конек-Горбунок. Друзей ждет множество испытаний, пройти которые им поможет только дружба, способная творить самые настоящие чудеса. А маленькие зрители смогут принять самое активное участие в театральном представлении и помочь сказочным персонажам в их необычных приключениях.
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Владимирская областная филармония
10 апреля в 18.30 состоится трансляция записанного ранее спектакля Музыкально-просветительского театра «Весёлые ребята» (16+). Постановка была представлена на сцене филармонии 2 ноября 2016 года в рамках Года Российского кино. В центре сюжета – весёлые истории и шутки из жизни известных артистов, музыкантов и режиссёров (Леонид Утёсов, Николай Рыбников, Светлана Светличная, Олег Даль, Георгий Вицин, Фаина Раневская и др.). В спектакле прозвучит много жизнерадостной музыки и лирических песен из таких известных кинофильмов, как «Волга-Волга», «Девчата», «Человек-амфибия», «Высота», «Свадьба в Малиновке», «Цирк», «Весна» и, конечно, «Веселые ребята».
12 апреля в 12.00 в рубрике «Сказочное воскресенье» состоится показ записанного спектакля Музыкально-просветительского театра «Басни Крылова» (6+). Артисты приглашают школьников вспомнить басни мудрого Ивана Андреевича Крылова и посмотреть на себя и нашу жизнь со стороны. Спектакль «Кто виноват из них, кто прав?» состоит из трех небольших басен Крылова: «Тришкин кафтан», «Ларчик» и «Демьянова уха». Постановка была представлена на сцене филармонии в феврале 2019 года и посвящалась 250-летию со дня рождения известного баснописца.
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Муромский историко-художественный музей
10 апреля в 16.00 состоится открытие выставки художника Константина Ляпина (12+) в онлайн-режиме. Во время трансляции вы узнаете о творчестве художника, не выходя из дома, увидите его работы, а также сможете услышать мнение искусствоведа о его новых картинах. На выставке представлены работы в технике пастель, большинство из них ранее не экспонировались.
Константин Ляпин родился в Муроме в 1960 году. В 1974 году стал одним из первых учеников открывшейся в городе художественной школы. Является участником всех городских, групповых, тематических художественных выставок. Его работы узнаются по сочетанию мягких безмятежных красок и лирическому содержанию, несущему зрителям ощущение задумчивости, таинственности, покоя. Работает в основном в графических техниках — линогравюре, монотипии, рисунке. Его картины находятся в собрании Муромского историко-художественного музея, в частных коллекциях России и за рубежом.
Онлайн-экскурсия будет доступна на странице музея в социальной сети «ВКонтакте». Запись экскурсии будет выложена на сайте музея и в социальной сети «Одноклассники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
Музей города Гороховца приглашает всех познакомиться с коллекциями и экспозициями в виртуальном режиме на своем сайте. Вас ждут:
— Музей купечества;
— Археологическая экспозиция «Гороховец в истории России: наследие поколений»;
— Гостевая экспозиция «Музей технической мысли «Марфа-Посадница» («Дом Морозовых»);
— Выставочный зал в Доме Семенычева.
Посетителям доступны два режима: высококачественная фотопанорама и 3D-версия прогулок для мобильного просмотра с помощью VR-очков с эффектом погружения. В обоих режимах доступны функции перемещения внутри каждого здания — между этажами, залами и точками обзора в зале. Для просмотра 3D-версии загрузите на своем мобильном телефоне сайт музея, вставьте телефон в VR-очки и путешествуйте.
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Дом культуры молодежи
10 апреля в 15.00 – онлайн-трансляция праздничной концертной программы «О ком поют мужчины», посвященной Международному женскому дню (6+).
Записи лучших концертов ДК молодежи можно посмотреть на его youtube-канале.
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Детская школа искусств Гусь-Хрустального
Детская школа искусств им. Балакирева города Гусь-Хрустального дарим все жителям области концертно-творческий абонемент «Домашние встречи» (6+). На сайте школы каждый день выкладывают мастер-классы, видеоэкскурсии и записи концертов учащихся школы. Урок по изготовлению деревянной ложки, выставка Поленова и балет «Жизель» — вот самые последние онлайн-трансляции ДШИ Гусь-Хрустального.
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Областная научная библиотека
10 апреля в 16.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: Мальцовы» (12+).
11 апреля в 16.00 — поэтическая гостиная «Высшая поэзия — моление». Вечер православной поэзии (12+).
12 апреля в 16.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: К.Д.Бальмонт» (12+).
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
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