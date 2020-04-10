Выходные на диване с #КультуройВдоме33

10 апреля в 18.00 – «Театральная гостиная» (16+) с режиссером Юлией Беляевой, поставившей в нашем театре «Тайны старого дома», и актрисой Ириной Жоховой, исполнительницей одной из главных ролей в этом спектакле.

11 апреля в 18.00 — героическая трагедия «Молодая Гвардия» (12+) по роману Александра Фадеева. Героический подвиг и мученическая смерть юных подпольщиков города Краснодона зимой 1943-го необыкновенно актуально звучат в начале века XXI. Спектакль сделан пронзительно, в некоторых моментах – даже жестоко, чтобы еще раз напомнить зрителю генетический код против зла. Это актуально особенно сегодня, когда в тех местах, по которым так жестко прошлась война, фашизм вновь набирает силу.

Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».