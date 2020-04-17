Выходные на диване: лучшие спектакли, концерты и мастер-классы

17 апреля в 18.00 — карьера в ритме танго с одним антрактом «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) по пьесе А.Островского. Умный, талантливый молодой человек Егор Глумов, утомленный бедностью и неустроенностью, принимает нелегкое решение: где-то лестью, где-то угождением, где-то интрижкой с любвеобильной супругой влиятельного туза, где-то подкупом, взятками устроиться на теплое местечко и, конечно же, выгодно жениться. Глумясь и потешаясь, он довольно быстро движется к намеченной цели, производя даже некий фурор в высшем обществе. Но неожиданно его откровенный дневник ненароком попадает в руки одной из самых влиятельных его покровительниц. Что же ждет наглеца? Ответ на этот вопрос таит в себе пылкая, остроумная, стильная постановка Сергея Морозова, автора популярных спектаклей Владимирского академического театра «Ревизор» и «Свадьба Кречинского».

18 апреля 18.00 — театральная гостиная с солистом Большого театра Владиславом Пьявко, сыгравшего на сцене Владимирского театра драмы самого себя в спектакле «Исповедь тенора».

19 апреля в 18.00 – поэтические хроники «На стыке времен» (12+). Основой спектакля стали стихи, поэмы, автобиографическая проза выдающегося поэта современности Евгения Евтушенко. Создатели спектакля взялись материализовать многие грандиозные повороты колеса истории, подхваченные темпераментной музой поэта. И мы ощутим стон колоколов над местом казни Степана Разина, и праздничность ярмарочных шатров, и леденящий ужас Бабьего Яра, и как «едет Братская ГЭС с шалыми вихрами», и легендарный футбольный матч с немцами на стадионе «Динамо»…

Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».