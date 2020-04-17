Выходные на диване: лучшие спектакли, концерты и мастер-классы

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Самые интересные трансляции Владимирской области
У режима самоизоляции неожиданно обнаружились плюсы, особенно в области культуры. Появилась возможность наверстать упущенное. Например, посмотреть спектакли, на которые никак не мог попасть или которые уже не играют, насладиться талантом ушедших от нас актеров. Познакомиться с местными исполнителями, работающими во владимирских домах и дворцах культуры. Заглянуть на экспозиции музеев, о существовании которых даже не подозревал. И поразиться: надо же, в Муроме есть картины Коровина и Саврасова, а также редчайшие гравюры Шишкина! И все это можно увидеть, не вставая с дивана. Главное – знать, что, где и когда. Для этого и предназначена вот эта афиша.
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Владимирский драматический театр
17 апреля в 18.00 — карьера в ритме танго с одним антрактом «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) по пьесе А.Островского. Умный, талантливый молодой человек Егор Глумов, утомленный бедностью и неустроенностью, принимает нелегкое решение: где-то лестью, где-то угождением, где-то интрижкой с любвеобильной супругой влиятельного туза, где-то подкупом, взятками устроиться на теплое местечко и, конечно же, выгодно жениться. Глумясь и потешаясь, он довольно быстро движется к намеченной цели, производя даже некий фурор в высшем обществе. Но неожиданно его откровенный дневник ненароком попадает в руки одной из самых влиятельных его покровительниц. Что же ждет наглеца? Ответ на этот вопрос таит в себе пылкая, остроумная, стильная постановка Сергея Морозова, автора популярных спектаклей Владимирского академического театра «Ревизор» и «Свадьба Кречинского».
18 апреля 18.00 — театральная гостиная с солистом Большого театра Владиславом Пьявко, сыгравшего на сцене Владимирского театра драмы самого себя в спектакле «Исповедь тенора».
19 апреля в 18.00 – поэтические хроники «На стыке времен» (12+). Основой спектакля стали стихи, поэмы, автобиографическая проза выдающегося поэта современности Евгения Евтушенко. Создатели спектакля взялись материализовать многие грандиозные повороты колеса истории, подхваченные темпераментной музой поэта. И мы ощутим стон колоколов над местом казни Степана Разина, и праздничность ярмарочных шатров, и леденящий ужас Бабьего Яра, и как «едет Братская ГЭС с шалыми вихрами», и легендарный футбольный матч с немцами на стадионе «Динамо»…
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
17 апреля в 11.00 – спектакль-игра «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). Для сохранения волшебного слова Александра Сергеевича Пушкина использована масса современных приемов, изготовлены специальные куклы, проделана немалая работа – на сцене происходят настоящие чудеса. И, как и полагается в волшебной сказке, пойманная рыбка заговорила человеческим голосом и попросила отпустить ее, пообещав исполнить любые желания. Спектакль о том, как можно получить все, что ни пожелаешь, а потом остаться у разбитого корыта… Впрочем, в сказках всякое может случиться!
18 апреля в 11.00 — театр на подушках «Круглый год» (0+). Знакомство с временами года и путаница в календаре превращаются в этой истории в увлекательную игру, а несложный сюжет развивается динамично и эмоционально. Сказка с оригинальным сюжетом откроет маленькому зрителю тайну появления на свет Деда Мороза. Действие богато зрительными образами и звуковыми эффектами. Небольшая продолжительность (30 минут) не позволит маленькому зрителю заскучать.
19 апреля в 11.00 – спектакль «Кот в сапогах» (6+).
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
19 апреля в 13.00 — спектакль «Марья Царевна» (0+). Музыкальная постановка по мотивам русских народных сказок расскажет ребятам о добре, зле и настоящей дружбе. Волшебный сюжет понравится каждому зрителю.
Музыкальные спектакли для детей в исполнении артистов театра представляют собой органический синтез музыки, танца, песни, риторики, актёрского мастерства и пользуются особой популярностью. Специально написанная к спектаклям музыка исполняется оркестровой группой театра.
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Владимирская областная филармония
18 апреля в 18.30 новую рубрику #ГАСТРОЛИОНЛАЙН откроет трансляция концертной программы хора Валаамского монастыря (6+), которая состоялась в московском Международном доме музыки 10 мая 2019 года. Радость и боль, величие духа и священная память о погибших – всё это нашло отражение не только в песнях о войне, операх и кантатах композиторов-классиков, но и в церковных песнопениях и гимнах. В программу концерта вошли пасхальные литургические гимны, древние распевы, шедевры русской духовной и вокально-хоровой музыки Чеснокова, Глинки, Рахманинова, Прокофьева и других композиторов.
Маленьких зрителей и слушателей 19 апреля в 12.00 ждёт #СКАЗОЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ и мюзикл «Кот в сапогах» (6+) музыкального театра «На Басманной». Перед ребятами предстанет Людоед, мечтающий играть на скрипке, добрейший Король, самая настоящая мышка, а также Принцесса-недопринцесса, Жак-простак и, конечно же, тот самый Кот, о котором мы ничего пока рассказывать не будем. Сами все увидите! Динамичное красочное действие скрывает глубокий воспитательный смысл: не все то золото, что блестит, а настоящая принцесса не всегда ест яблоки и смотрит в окно.
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Центр классической музыки
17 апреля ЦКМ приглашает всех на совместный просмотр юбилейного концерта «25 лет летней школе «Новые имена» в Суздале» (6+). Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Ее воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.
Начало трансляции в социальных сетях:
ВКонтакте – в 18.00
Фейсбук – в 17.00
На сайте КультураРФ — в 18.00
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Муромский историко-художественный музей
17 апреля в 16.00 пройдет онлайн-экскурсия «Русское искусство из коллекции Муромского музея. Живопись. Графика» (0+). Во время экскурсии вы увидите графические работы Ивана Шишкина, созданные тушью и пером, узнаете, кто изображен на карандашном эскизе Карла Брюллова к картине «Последний день Помпеи», кто позировал Василию Поленову для написания образа Иисуса Христа в картине «Мечты». Также вы познакомитесь с работами Алексея Саврасова и картинами его учеников — Константина Коровина и Сергея Светославского.
Онлайн-экскурсия будет доступна на странице музея в социальной сети «ВКонтакте». Запись экскурсии будет выложена на сайте музея и в социальной сети «Одноклассники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
18 апреля в 13.00 – онлайн-трансляция программы «Гороховецкий театр: талант, искренность, простота» (6+), приуроченный к 115-летию театрального движения в Гороховце.
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Дом культуры молодежи
17 апреля в 15.00 – онлайн-трансляция праздничного концерта, посвященному Международному женскому дню (6+).
Записи лучших концертов ДК молодежи можно посмотреть на его youtube-канале.
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Областная научная библиотека
17 апреля в 16.00 — поэтическая гостиная «Любишь — скажи» (0+).
18 апреля в 16.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: К.Ф. Тюрмер» (0+).
19 апреля в 16.00 — поэтическая гостиная «Избранник» (0+).
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Кулинарная студия Roulet
Бренд-шеф Дмитрий Орлов приглашает на свои бесплатные мастер-классы в Инстаграме. 17 апреля в 14.00 вместе с ним вы сможете приготовить кулич. Список продуктов высылается в директ по запросу. Подписывайтесь и готовьте вместе с мастером! У вас все получится!
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Дом культуры Ликино
Клуб поселка Ликино Судогодского района каждый день проводит ВКонтакте мастер-классы. Рисование, кулинария, фитнес, изготовление полезных мелочей – все подвластно местным мастерицам. 17 апреля Дом культуры приглашает сделать совят из среза дерева, а 18 апреля разучить гимнастические упражнения с лентой.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
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