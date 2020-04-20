Второй роддом могут отдать для беременных с ОРВИ и пневмонией

Беременных женщин из родильного дома № 2 во Владимире срочно переводят в другие учреждения здравоохранения. Как сообщила ГТРК «Владимир» одна из рожениц, об этом им сообщили только сегодня. Пациенткам, которым категорически нельзя волноваться в силу своего положения, приходится экстренно собирать свои вещи. При этом сейчас в отделении патологии и послеродовой находятся больше пятидесяти женщин. Часть из них отправится в перинатальный центр, некоторые — в акушерский корпус областной клинической больницы, других выпишут домой. Что касается родильного дома, то его могут отдать для беременных с ОРВИ, пневмонией и бронхитом.

Изначально предполагалось, что рожениц с подозрением на коронавирус будут направлять в инфекционный госпиталь.

Его сейчас оборудуют на базе хирургического корпуса ОКБ. Для будущих мам планировалось приготовить десять палат. В здании должны были оборудовать родовую комнату и чистую зону для появившихся на свет малышей. Однако строительство до сих пор не завершено. По последним данным, сдать объект смогут не раньше конца апреля. При этом, как стало известно «Призыву» из собственных источников, во Владимирской области уже есть беременная, которая могла контактировать с больными коронавирусом. Женщина на поздних сроках. На данный момент она находится в отдельном боксе одного из районных родильных домов. У нее держится температура, но пока COVID-19, к счастью, не диагностирован. Эти данные нуждаются в официальном подтверждении. Однако изменение маршрутизации по работе с беременными наводит на определенные мысли.

Учитывая, что еще в начале апреля указом директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалева всех пациентов с ОРВИ, бронхитом и пневмонией начали рассматривать как потенциальных носителей COVID-19, логично было предположить, что родильный дом будет функционировать как инфекционный госпиталь. Однако в департаменте здравоохранения это отрицают. Чиновники уверяют, что родильный дом № 2 продолжает работать в штатном режиме. А появившиеся в социальных сетях сообщения об открытии на его базе госпиталя для лечения больных с коронавирусной инфекцией называют ложью. При этом в облздраве не отрицают, что беременных женщин переводят в другие учреждения здравоохранения. Подчеркивая, что происходит это в плановом порядке, с согласия и учетом медицинских показаний.

Чиновники уверяют, что родильный дом № 2 продолжает работать в штатном режиме.

— С учетом эпидемиологической ситуации во Владимирской области и в целях разобщить здоровых женщин и женщин с катаральными явлениями внесены изменения в маршрутизацию. Принимая такое решение, департамент здравоохранения учитывал рекомендации Министерства здравоохранения РФ и опыт других регионов. Решения принимаются в целях обеспечения безопасности наших жителей, после проработки главными внештатными специалистами департамента здравоохранения. В родильном доме № 2 г. Владимира имеются койки, оборудованные кислородом, аппараты ИВЛ и другое необходимое медицинское оборудование, — подчеркивают в ведомстве.

По нашим данным, на территории учреждения здравоохранения будет развернуто 60 коек, в том числе — 18 реанимационных мест. Ранее «Призыв» сообщал, как защититься беременным женщинам в период пандемии коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»