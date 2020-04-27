ВТБ запускает онлайн-курс по корпоративному праву и управлению для частных инвесторов

Банк ВТБ продолжает организацию онлайн-мероприятий для различных клиентских сегментов и сегодня предлагает начинающим инвесторам и акционерам пройти онлайн-курс по корпоративному праву и управлению.

«Курс начинающего инвестора» состоит из трёх заданий. Первое – «Акционер» – поможет частным инвесторам лучше ориентироваться в корпоративном законодательстве, учитывая последние его изменения. Задание «Аналитик» предоставит возможность развить логическое мышление и аналитические способности, необходимые для успешной работы на фондовом рынке. В заключение участникам предстоит проверить свою интуицию или изучить биржевые котировки для выполнения задания «Трейдер», связанного с оценкой капитализации крупнейших российских компаний.

Проверить свои знания можно по ссылке: https://edu.vtbreg.ru. При выполнении заданий участники могут пользоваться мобильными приложениями ВТБ для частных инвесторов – «Акционер ВТБ» и «ВТБ Мои Инвестиции», где содержится ряд подсказок для успешного прохождения курса.

Руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин отметил: «Одной из наших ключевых стратегических задач является реализация комплексной программы взаимодействия с акционерами, инвесторами и представителями инвестиционного сообщества. В течение года банк проводит более 60 мероприятий в различных онлайн и офлайн-форматах. Далее мы планируем еще больше расширять спектр мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие с акционерами и инвесторами, так как количество акционеров ВТБ постоянно увеличивается. По состоянию на 1 апреля 2020 года, число держателей акций ВТБ составляет 235,5 тысяч лиц, из них 234 тысячи – это частные инвесторы. Прирост числа акционеров-физических лиц за год составил более 70%, или 98 тысяч лиц».

Банк ВТБ (ПАО)

Фото: srb62.ru