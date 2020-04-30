ВТБ во Владимире выдал ипотечные кредиты под 6,5%

Банк ВТБ во Владимирской области выдал первые 4 ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования. Клиенты приобрели квартиры в ЖК «Дуброва парк», ЖК «Московский» и микрорайон «Веризино» стоимостью 3 млн, 1,4 млн и 1,9 млн рублей соответственно.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для владимирского региона составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «Благодаря новой программе госсубсидирования жители региона могут решить свой квартирный вопрос и при этом существенно сэкономить на ежемесячных платежах по ипотеке. Впервые столь комфортные условия кредитования доступны широкому кругу заемщиков».

Банк ВТБ (ПАО)

Фото: malaysia.news.yahoo.com