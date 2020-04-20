ВТБ назвал популярные товары с символикой коронавируса

ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» выяснили, какие товары с символикой нового коронавируса покупают жители России на фоне развития пандемии. Согласно результатам исследования, среди популярных товаров с упоминанием коронавируса в названии:
— футболки;
— книги и лекции;
— домены.
За исследуемый период жители России купили футболки с надписями: «covid-19», «коронавирус», «внимание коронавирус», и «коронавирус, не, не слышал». Средняя цена таких футболок по России составила 964 рубля.
Россияне также приобретали: доступ к платным материалам о вирусе, в частности о том, как защитить свои финансы на фоне covid-19; лекции о правде и мифах о коронавирусе, вебинары о бизнесе в условиях мирового кризиса и пандемии коронавируса.
С начала марта жители России регистрировали домены с упоминанием коронавируса. Среди покупок россиян также встречались керамические кружки с надписью «скажем коронавирусу нет» по цене 99 рублей, плакат формата А2 с надписью «коронавирус» за 279 рублей. Кроме того, в России приобретали медицинские маски с символикой вируса.
Исследование было проведено на основании полученных из всех регионов России за период с 1 марта по 14 апреля данных.
Банк ВТБ (ПАО)
Фото: afanasy.biz
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