ВТБ Лизинг поставит спецтехнику генеральному перевозчику подмосковного регоператора «РТ-Инвест»

ВТБ Лизинг профинансировал поставку 37 мусоровозов для группы компаний «ЭкоЛайф» – генерального возчика подмосковного регоператора «РТ-Инвест» – на общую сумму 177 млн рублей. 10 машин уже переданы клиенту. Техника будет работать в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах Московской области.

ГК «ЭкоЛайф» приобретает грузовой транспорт в финансовый лизинг, срок использования первых 10 автомобилей составляет 35 месяцев, на вторую партию договор увеличен до 48 месяцев.

В компании отмечают, что усиление автопарка в условиях возросших нагрузок на регоператора в период самоизоляции граждан позволит обеспечить качественное и своевременное выполнение услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

У сегмента спецтехники очень хороший потенциал, уверены в ВТБ Лизинг. Несмотря на текущую ситуацию с распространением COVID-19 реализация национальных проектов продолжается. В январе-марте на эти цели было потрачено 16% от годового плана. Поскольку проекты предполагают строительство дорог, улучшение городской инфраструктуры, инвестиции в программу утилизации бытовых отходов, в компании расценивают их как перспективный рынок для использования спецтехники, требующий значительного роста парка оборудования. Это позволяет развиваться лизингу в России, но и требует от отрасли повышенной конкурентоспособности в сравнении с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов и качественного управления бизнес-процессами.

«ВТБ Лизинг на этом фоне активно расширяет линейку своих продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности клиентов. Мы рады начать взаимодействие с «ЭкоЛайф» в рамках стратегического партнерства ВТБ и структур РТ-Инвест и надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет расширено», — отметил коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Справочно

По итогам исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», ВТБ Лизинг занял первое место по размеру портфеля в сегменте спецтехники и объему нового бизнеса. Компании удалось увеличить его до 18,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 млрд рублей). На 1 января 2020 года портфель спецтехники ВТБ Лизинг составлял порядка 26,9 млрд рублей (рост — на 88% с начала 2019 года).

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.

АО ВТБ Лизинг

Фото: mediamass.club