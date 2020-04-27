Вспышка коронавируса зафиксирована во Владимире

Во Владимире зафиксированы 18 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это максимальный прирост инфицированных за 24 часа. Всего за один день областной центр вышел на второе место по числу заразившихся COVID-19. Общее число носителей вируса — 76 человек. Для сравнения, неделю назад в городе было 27 заболевших. Таким образом, за семь дней количество инфицированных увеличилось почти в три раза.

Лидером по числу выявленных случаев коронавируса остаются Петушки. В закрытом на карантин районе COVID-19 диагностировали у 94 местных жителей. За сутки — трое новых заболевших. Четверо заболевших в Муроме и двое в Коврове. Эти муниципалитеты в зоне особого внимания с самого начала распространения эпидемии. В городе оружейников общее число заболевших — 66 человек, в городе на Оке положительный тест пришел 65 местным жителям.

За сутки в регионе зафиксированы 43 новых случая коронавируса.

Быстро прибавляет по числу инфицированных Александров. За сутки 5 случаев коронавируса. Общее количество больных — 44 человека. Столько же в Гусь-Хрустальном. Но там за 24 часа появился только один человек с диагнозом COVID-19. По четверо заболевших в Собинке и Судогде. Два новых случая заражения в Юрьеве-Польском. Официально коронавирус не подтвержден только в Селивановском районе.

Общее число инфицированных в регионе уже больше полутысячи. Диагноз поставили 518 жителям Владимирской области. За сутки в общей сложности 43 заболевших COVID-19. Специалисты напоминают, что лучший способ не заболеть — оставаться дома. Режим самоизоляции пока никто не отменил. Кроме того, за выход на улицу можно и заплатить. Жителя Александрова оштрафовали за прогулку с друзьями. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»