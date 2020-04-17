Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Всероссийские проверочные работы (ВПР) перенесены на следующий учебный год. Такое решение принял Минпросвещения. Об этом заявил его глава Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. Видеозапись опубликована на сайте кабмина.

— Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года, — сообщил министр.

Сергей Кравцов также уточнил, что результаты ВПР в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не планируют выставлять оценки. Они необходимы для понимания уровня знаний и корректировки образовательного процесса.

ВПР — это итоговые контрольные работы по отдельным предметам, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе.

Министр также затронул вопрос проведения ЕГЭ. Пока экзамены должны начаться 8 июня. По словам Кравцова, решение о переносе сроков может быть принято после майских праздников в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщает РИА Новости. Со следующей недели запускается телепроект – ежедневные уроки для подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ, заверил министр.

В связи с режимом самоизоляции учеба у школьников этой весной проходит в очень непростых условиях. «Призыв» выслушал всех и собрал мнения в одном материале.

Ольга Ефремова

Фото: gazetaingush.ru