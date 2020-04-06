Всех пациентов с ОРВИ будут проверять на COVID-19

Отныне во Владимирской области пациенты с ОРВИ, бронхитом и пневмонией будут рассматриваться как потенциальные носители коронавируса. Все они пройдут тестирование на COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев, сообщает пресс-служба «Белого дома». Согласно документу от 5 апреля № 182 «О дополнительных мероприятиях по недопущению распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, должны обеспечить весь комплекс мероприятий.

Все пациенты с ОРВИ должны обслуживаться на дому без посещения поликлиники или ФАПа.

У каждого должны взять биологический материал для лабораторных исследований. О каждом пациенте с ОРВИ медикам предписано доложить в Роспотребнадзор. Лечить больных ОРВИ планируют на дому. Лишь пациенты с тяжелой клинической картиной или нетипичным течением заболевания будут госпитализированы. Насколько готово первичное звено медпомощи к такой нагрузке, не сообщается. К примеру, за неделю с 23 по 29 марта, по данным того же Роспотребназора, в регионе 11 522 человека обратились в больницы с признаками ОРВИ, среди них 6 061 ребенок. И это только те, кто болеет «со справкой».

Ранее «Призыв» сообщал данные по коронавирусу на 5 апреля. За все время официально зарегистрировано три случая COVID-19, один из них с летальным исходом. Новых пациентов с подтвержденным диагнозом в статистике Роспотребнадзора пока нет. 23 человека ожидают результатов анализов.

Елена Пляскина

Фото: vladnews.ru