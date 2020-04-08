Врачи становятся народными героями

Время коронавируса расставляет новые приоритеты. Героями сегодняшних дней становятся врачи. Работники той самой медицины, которая ещё недавно подвергалась жёсткой критике и становилась полем отчаянных экспериментов. Вознося заслуженную хвалу докторам, фельдшерам и медсёстрам, завсегдатаи соцсетей ополчились на кумиров вчерашних дней. Почему качается маятник народной любви? Об этом в программе «Бредешок» рассуждает её автор Николай Лившиц.

Сейчас соцсети наполнились постами о важности и нужности работы врачей, запущены акции с благодарностями людям этой профессии. Один из посылов такой: большие деньги за свой труд должны получать врачи, а не футболисты или, скажем, артисты. Не берусь судить, будут ли врачи получать больше, если снизят гонорары футболистам, очень сомневаюсь, но очевидно одно: врачи в общественном сознании сейчас начинают выступать в роли героев, в роли людей, совершающих подвиг, фактически в роли спасителей.

Я с глубоким уважением отношусь к врачам, хотя сам (тьфу-тьфу-тьфу) со своими проблемами обращался к ним редко, и слава Богу. Хорошо, что пусть в таких условиях, волей-неволей, но профессия врача начинает занимать в сознании людей то место, которое ей и полагается занимать. Другое дело, что противопоставление медиков представителям других профессий совершенно не корректно.

Да, конечно, раздражало то (и я об этом говорил), что на каких-то высоких приёмах больше награждали спортсменов, артистов, ещё кого-то, отодвигая на задний план врачей, да и не только врачей — и работников агропрома, промышленности, учителей и представителей других достойных профессий. Поощрение со стороны органов государства — это важно, но это не равно общественному признанию. Хотя, уж если говорить откровенно, и мы сами — ну, если нас напрямую не касалось, в меньшей степени были заинтересованы говорить о проблемах врачей и медицины, зато с азартом и интересом читали новости из мира спорта или следили за жизнью любимых артистов.

А теперь — футболисты побоку: врачи наши кумиры.

Есть в этом некоторое шатание, маятник. И тут неплохо бы вспомнить вот что. Все профессии, абсолютно все, существуют для того, чтобы удовлетворять потребности человека. Те самые потребности, которые отражены в пирамиде Маслоу, многие из вас, я думаю, знают. Базисные, самые первые потребности — это физиологические (пить, есть и так далее) и потребности в безопасности. Это не полицейские имеются в виду, вернее, далеко не только они, а потребности в крыше над головой, в комфорте, в отсутствии чувства страха и так далее.

Вот, а уже выше, когда физиологические потребности удовлетворены и человек себя чувствует безопасно, появляются всяко разно другие интересы: принадлежать к определённой общности, познавать мир, а почти на самой вершине пирамиды находятся эстетические потребности. У Льва Гумилёва это культурные потребности. Вот все профессии, так или иначе, работают на удовлетворение этих самых потребностей. Это не значит, что сама по себе какая-то профессия более важная, какая-то менее. Всё зависит от того, до какого уровня поднялся человек или общество. Это в советском фильме «Председатель», кстати, отражено, когда односельчане измазали дерьмом рисунок счастливой жизни будущей деревни. Егор Трубников объяснил это так: «Человек жрать хочет, а ты ему букет цветов»

Что сделал коронавирус? Он в нашем сознании опустил нас вниз, к базовым потребностям.

Мы не чувствуем себя в безопасности. Мы в тревоге. Мы страшимся, в том числе, того, что экономический кризис лишит нас самого элементарного — еды. Что у нас не будет денег содержать семью. Что нам нечем будет платить за жильё и так далее. И, естественно, в этой ситуации мы надеемся на спасителей. В общественном сознании это врачи, прежде всего. Если б с прилавков исчезла еда, это были бы труженики села. Понятно, что это и так уважаемые профессии, но я говорю о большем. О самых высоких ожиданиях. Об ожиданиях, которые связаны с героями. Вот сейчас это врачи, хотя современный врач — это не человек с «козьей ножкой» или банками, это специалист, имеющий дело со сложной техникой, с арсеналом лекарств, так что героями должны выступать и учёные, и фармацевты…

Что касается раздражения на футболистов или других кумиров, чья слава сейчас увядает в силу обстоятельств — они нас не водили за нос, не обманывали, они делали то, что от них ждали, и то, что люди очень хотели видеть. В хорошее время все профессии нужны, все профессии важны, а такие потрясения, которые происходят сегодня, они просто расставляют новые приоритеты. Мы все благодарны врачам, но я искренне желаю, чтобы вам их помощь не понадобилась.

Фото: signalomedia.ru