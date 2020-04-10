Врачи борются за жизнь своей коллеги с диагнозом коронавирус

Медики Центральной районной больницы в Петушках борются за жизнь свой коллеги, у которой диагностирован коронавирус. По информации областного департамента здравоохранения, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что это самый сложный случай COVID-19 в регионе. Женщине 59 лет. Она врач скорой медицинской помощи. Работает в Москве. Коронавирусом, скорее всего, заразилась именно в столице. Еще два медика госпитализированы в Александрове. Диагноз COVID-19 подтвердился у врача-терапевта и фельдшера.

Врач скорой помощи из Петушков подключена к аппарату ИВЛ.

На данный момент одна из самых сложных ситуаций по коронавирусу в Петушках. Районная больница находится на карантине. Там подтверждено 8 случаев болезни. О трех из них стало известно только сегодня. Еще один положительный тест 10 апреля пришел в Ковров. Там уже десять заболевших. Таким образом за день на территории Владимирской области опасный вирус диагностирован у четырех человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Это значительно меньше, чем накануне. Тогда COVID-19 установил антирекорд. Сразу 24 новых случая заражения. Причем 10 из них в Муроме. Все они контактные. Глава округа уже объяснил негативную статистику большим охватом тестирования. В целом с диагнозом коронавирус в области 42 человека. Один из них умер. Большинство заболевших – люди трудоспособного возраста от 40 до 50 лет. Соотношение мужчин и женщин распределилось примерно поровну.

За сутки коронавирус диагностирован у четырех жителей региона.

Самый пожилой пациент – в Кольчугино, это женщина 1933 года рождения. Еще одна женщина старше 70 лет проходит лечение в Муроме. Самый молодой пациент с COVID-19 – ему 23 года – также в Муроме.

По информации облздрава, состояние здоровья большинства пациентов удовлетворительное. У некоторых вообще нет клинических проявлений болезни. При этом в регионе к выписке готовятся два жителя Владимира. 23 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Они находятся на стационарном лечении.

Ранее «Призыв» сообщал, что медиков с риском заражения COVID-19 будут тестировать еженедельно.

Полина Тарбеева

Фото: pravmir.ru