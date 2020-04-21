Врача из Петушков отключили от аппарата ИВЛ

Врачи продолжают бороться за жизнь своей коллеги из Петушков. Специалист скорой медицинской помощи, заболевшая в городе одной из первых, отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. Медик наконец-то начала дышать самостоятельно, у нее наметилась положительная динамика, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что это один из самых сложных случаев COVID-19 , зарегистрированный среди жителей Владимирской области. Женщине 59 лет. Она работает в Москве. Коронавирусом, скорее всего, заразилась именно в столице. Изначально пациентке оказывали помощь в ЦРБ города Петушки. Позднее оттуда она была переведена на лечение в Москву.

Между тем именно в Петушинском районе самая сложная ситуация с распространением коронавируса. Там 54 инфицированных COVID-19. Район закрыт на карантин. На подъездах выставлены контрольно-пропускные пункты.

У врача скорой медицинской помощи из Петушков положительная динамика

На данный момент на территории области проведено 11 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Из них 236 в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район). Анализы берут в Областной клинической больнице, Городской больнице №6 города Владимира, Муромском кожно-венерологическом диспансере и Гусь-Хрустальной городской больнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что двадцать один новый случай коронавируса зафиксирован во Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото: News.ru