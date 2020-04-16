Впервые коронавирус подтвердили в Вязниках и Меленках

За сутки во Владимирской области зафиксировано четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом. Самый большой прирост дал Муром. За сутки в городе на Оке выявлено шесть больных COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего в округе уже 29 заболевших. К списку инфицированных районов сегодня добавились Вязниковский и Меленковский. Один и два случая COVID-19 соответственно.

Самая сложная ситуация в Петушках. В городе опасный вирус подтвержден у 33 человек. Две женщины скончались. Им было 55 и 80 лет. Но если накануне инфекция была выявлена семнадцать раз, то сегодня о новых случаях не сообщается. С 12 часов ночи на территории муниципального образования был введен особый режим. Он подразумевает запрет для въезда и выезда.

За сутки коронавирус диагностировали четырнадцать раз.

В центре внимания остается и Ковров. 29 инфицированных, двое из которых — новые случаи за последние сутки. Накануне в реанимационном отделении Центральной городской больницы скончалась женщина с диагнозом коронавирус. Ей было всего 50 лет, сообщается на официальном сайте местной администрации. Это третий летальный случай, зарегистрированный на территории Коврова. Врачи уточняют, что умершая пациентка имела тяжёлое хроническое сопутствующее заболевание.

Таким образом, COVID-19 пока не добрался только до Суздальского и Селивановского районов. В остальных муниципальных образованиях заболевшие есть. Причем два района уже разменяли первую десятку. А в трех количество заболевших приближается к тридцати или уже больше этой цифры.

Всего на территории Владимирской области 159 случаев заболевания COVID-19. Регион в числе лидеров по количеству инфицированных в стране. И это тот случай, когда лучше плестись в хвосте. Пять человек от опасной инфекции скончались. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские ученые создали тест для выявления коронавируса у животных.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости