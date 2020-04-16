Среди зараженных коронавирусом во Владимирской области, как минимум, восемь детей. Такую информацию накануне озвучил глава региона во время посещения инфекционного госпиталя для больных COVID-19 в Юрьевце. Владимир Сипягин отметил, что болезнь стремительно молодеет. Активно заражаются люди до 30 лет. И если жители региона не будут соблюдать правила всеобщей самоизоляции, то система здравоохранения может не выдержать нагрузку.

— Рост заболеваемости происходит в геометрической прогрессии. Вирус молодеет. Заразилось шестнадцать молодых людей до 30 лет. Из них восемь детей. Если жители области не будут строго придерживаться режима самоизоляции, нам не хватит ни больничных коек, ни врачей, чтобы спасти всех, — сообщил губернатор.

Что касается заболевших детей, то о них известно совсем немного. Двое юных пациентов в Коврове. К счастью, болезнь протекает у них в легкой форме, сообщается на сайте администрации города оружейников. Еще один молодой человек заразился в Юрьеве-Польском. По информации наших коллег из «Юрьев-Польских известий«, подростку 15 лет. В госпитализации он не нуждается и проходит курс лечения на дому.

Восемь детей заболели коронавирусом во Владимирской области.

Где находятся остальные юные пациенты с диагнозом коронавирус, трудно сказать. За исключением администрации Коврова, которая регулярно обновляет данные о заболевших COVID-19, остальные муниципальные образования в лучшем случае ограничиваются общими цифрами.

При этом, по словам главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, в целом по стране растет количество заболевших, у которых COVID-19 протекает бессимптомно. Сейчас признаков болезни не ощущает каждый третий инфицированный пациент. Скорее всего, многие из них — это дети и молодые люди. О легком течении болезни сообщает и региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Во Владимирской области две трети пациентов с COVID-19 находятся дома. На сегодняшний день 105 человек на амбулаторном лечении, 54 госпитализированы.

— Эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области из общего количества выявленных инфицированных людей 52% — это люди без нарушения состояния здоровья. Которые носят вирус, но не знали об этом, если бы мы не сделали им тестирование, — пояснила Анна Попова в эфире «Первого канала».

Всего на территории области коронавирус диагностирован у 159 человек. Пять жителей региона скончались. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: bessarabiainform.com