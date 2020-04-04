Волонтеры спешат на помощь пенсионерам и не только

Во время пандемии коронавируса и самоизоляции владимирская молодежь пополнила ряды волонтеров. Добровольцы оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. В основном пенсионеры просят купить продукты, лекарства, средства дезинфекции и оплатить квитанции ЖКХ. От жителей Владимирской области поступило уже 135 заявок. Чаще всего звонят 70-80-летние пенсионеры. Некоторым тяжело передвигаться после операций. На каждую заявку волонтеры оперативно реагируют.



Супружеская чета Каганов обращается на горячую линию уже второй раз. Пенсионеры попросили купить волонтеров овощи и лекарства.

— Мы только позвонили на «горячую линию», а они сразу же отозвались на наше обращение. Спросили, что нам надо, когда прийти. Принесли продуктов даже вкуснее, чем мы обычно выбираем на рынках, — рассказывают Валентина и Владимир Каган. — Очень нам нужна такая помощь волонтеров. Это умно, что в масштабах страны, области, города в такой ситуации придумали волонтерский штаб. Спасибо им за это большое!

Попросить о доставке на дом необходимых товаров можно, позвонив на единую прямую линию Общероссийского народного фронта 8-800-200-34-11. После чего обращение перенаправляют в базу конкретного региона. В нашей области в благородном деле участвуют 250 волонтеров из различных НКО.

Обратиться за помощью волонтеров можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-34-11

— У каждого обращения есть свой номер. Номер – это и есть кодовое слово, чтобы человек знал, что пришел не мошенник, а именно его волонтер, — поясняет Алена Бойкова, координатор команды «Молодежка ОНФ» во Владимирской области. – Мы называем код, нам дают список, деньги. Мы идем за продуктами. Когда мы возвращаемся, мы отдаем заявку, чеки, сдачу. Заявку человек подписывает о том, что мы купили все, что ему надо.

Перед каждым посещением волонтерам в штабе выдают маску, антисептик и резиновые перчатки. При контакте с пожилыми гражданами добровольцы стараются соблюдать дистанцию. Пенсионеры уже становятся их добрыми знакомыми. Бабушки и дедушки благодарят активистов, которые находят на них время.

— У нас есть все средства защиты: перчатки, маски. Нравится людям помогать. Когда мы в первый раз принесли этой семье продукты, были незабываемые эмоции. Они нас так благодарили – это дорогого стоит, — говорит член команды «Молодежка ОНФ» во Владимирской области Анна Соснина, студентка ВлГУ.

А ещё волонтеры навещают пенсионеров, отметивших свою золотую свадьбу — 50 лет в браке. Супругов одаривают пышными букетами, которые жертвуют владимирские предприниматели. Цветочному бизнесу на время режима самоизоляции пришлось закрыться. Поэтому все розы и лилии расходятся в благотворительных целях.

Своих пожилых родственников можно навестить и самим. В открытом доступе появились формы бланков пропусков на визит к пенсионерам старше 65 лет в период самоизоляции. Документы размещены на сайте департамента соцзащиты. Здесь же указан весь алгоритм действий. Процедура регистрации пропуска происходит в течение одного рабочего дня.

Ранее «Призыв» сообщал, что волонтеры продолжают помогать владимирским бездомным.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ