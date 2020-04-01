Волонтеры помогают бездомным во время всеобщего режима самоизоляции

Одежда, продукты питания и средства защиты — владимирские волонтеры продолжают снабжать всем необходимым людей без определенного места жительства. Они остались в городе без присмотра даже на время режима всеобщей самоизоляции. Со вчерашнего дня из-за распространения COVID-19 владимирцам запрещено покидать свои квартиры и выходить на улицу без особой надобности. Но есть люди, которые на улице живут. Бездомных не закроешь на карантин. Во Владимире работают волонтеры, которые в любую погоду каждую пятницу в полдень приезжают на Вокзальный спуск, чтобы накормить голодных и предложить им помощь. И так уже 8 лет.

Как теперь будут оказывать помощь бездомным, «Призыву» рассказал руководитель благотворительного проекта Денис Цой. Он считает, что режим самоизоляции не должен помешать гуманитарной миссии. Ведь бездомные будут ждать волонтеров в привычном месте. Потом многие из них нуждаются в медпомощи, кого-то, возможно, удастся отвезти в социальный приют в Юрьевце.

Волонтеры продолжат кормить бездомных на Вокзальном спуске.

— Мы оперативно приезжаем на своем автобусе, проводим раздачу пищи и уезжаем. Мы их кормим регулярно в 12.00 по пятницам. В защитных масках, перчатках. Сами бездомные тоже нуждаются в средствах защиты. Нужны дезинфицирующие средства. Мы им даже распечатали информацию о профилактике коронавирусной инфекции, как нужно руки обрабатывать, – рассказал Денис Цой. – Неравнодушные владимирцы могут помочь как одеждой, так и питанием. Масло, консервы, макароны, чай, сахар. Всё это быстро расходуется. Из лекарств – это парацетамол, аспирин, антисептики и средства для обезболивания. Вещи можно привести к нам в приют.

А в приюте помимо жилья человек получает трёхразовое питание, простейшую медицинскую помощь, если потребуется – вызов врача. Здесь человеку помогут восстановить документы, трудоустроиться. То есть вернуться к нормальной жизни. Все, кто хочет присоединиться к волонтерам, могут обращаться по телефонам: 8-920-931-30-60, Денис (руководитель), 8-920-622-15-09, Елена (координатор). Оставить сообщение можно и в «ВКонтакте».

Адрес приюта: г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 118.

Ранее «Призыв» сообщал, как в Киржачском районе социальный патруль развозит свежеиспеченный хлеб по деревням и селам.

Татьяна Данилова

Фото приюта «Дорог каждый»