Волго-Вятский банк Сбербанка подключил свыше 700 школ к образовательной цифровой платформе

Более 700 школ на территории деятельности Волго-Вятского банка Сбербанка подключились к уникальной цифровой образовательной платформе для дистанционного обучения. Доступ первым школам к собственному цифровому решению банк обеспечил в конце прошлого месяца в рамках пилотной образовательной инициативы.

Проект разработан в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для школы».

Программа реализуется в 5-ти регионах Волго-Вятского банка – Нижегородской области, Пермском крае, Республиках Татарстан, Мордовия и Удмуртия. Лидерами по количеству школ, подключенных к образовательной платформе для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы, стали Нижегородская область (более 300 школ) и Пермский край (250 школ).

На платформе школьники смогут изучать все предметы, как минимум, до ликвидации угрозы распространения коронавируса и завершения режима самоизоляции. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Образовательная тема и сервисы с ней связанные всегда являлись для Сбербанка приоритетными, особенно сейчас. А режим самоизоляции, введенный почти во всех регионах страны, стал дополнительным стимулом для ускоренной интеграции нашей платформы в образовательный процесс. Кроме обязательного сегодня дистанционного формата, цифровая платформа даст школам ряд преимуществ. Например, учителя смогут быстрее готовить и проверять задания, оперативно давать обратную связь ученикам по изучаемому материалу, автоматически формировать внутреннюю отчетность, общаться с детьми и родителями онлайн».

На платформе представлены самые актуальные учебные методические комплексы, в том числе группа компаний «Просвещение» предоставила бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящих в Федеральный перечень.

Задания на платформе представлены в разных форматах – в виде текста, видео, графиков, интерактивных материалов. В платформе заложены инструменты для развития у школьников навыков XXI века – умение ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.

Фото: tvc.md