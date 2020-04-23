Волго–Вятский банк Сбербанка начал серию обучающих вебинаров для студентов

Волго–Вятский банк Сбербанка запустил проект бесплатных обучающих вебинаров для ведущих высших и средне-специальных учебных заведений в регионах территории своего присутствия.

Вебинары на актуальные и востребованные среди студентов темы пройдут более чем в 40 учебных заведениях Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, Кирова, Йошкар-Олы, Саранска, Перми, Ижевска и Чебоксар до 30 апреля. Ежедневно дистанционные обучающие мероприятия смогут посещать до 600 студентов.

Обучающие вебинары затронут более десяти различных тематик, связанных как с финансовыми вопросами, так и с развитием личностных характеристик, командным взаимодействием, тайм-менеджментом, повышением эффективности переговоров, мотивацией, управлением изменениями и другими.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы успешно запустили наш проект с образовательными вебинарами для студенческой аудитории, которые позволяют получить уникальные знания от ведущих тренеров банка, не выходя из дома.

В непростых и новых для всех условиях Сбербанк продолжает внедрять решения, меняющие жизнь в лучшую сторону. Мы становимся еще более открытыми, еще более технологичными, стимулируя интерес студентов ведущих учебных заведений к росту и развитию».

Владимир Митрохин, к.э.н., доцент, декан факультета управления Нижегородского института управления РАНХиГС:

«В условиях дистанционного обучения возможность встраивать в программу вебинары, проводимые специалистами Сбербанка, позволила и разнообразить подачу материала, и улучшить качество образовательного процесса.

Поэтому наш ВУЗ и его студенты с радостью приняли участие в этом проекте, используя новые технологии обучения, востребованные в текущей ситуации».

Фото: kpravda.ru