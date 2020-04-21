Водители хотели устроить самосуд над виновником ДТП

Группа мужчин разбила «BMW» и едва не покалечила виновника аварии, который проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил два автомобиля. По информации пресс-службы УМВД РФ по Владимирской области, ДТП произошло на оживленном перекрестке в Александрове 20 апреля в восьмом часу вечера. 31-летний водитель «BMW X5» не остановился на красный. На разрешающий сигнал светофора уже начали двигаться другие автомобили. Кроссовер сначала влетел в «Kia Rio», а потом еще в один «BMW».

— В результате ДТП никто не пострадал. Виновник привлечен к административной ответственности по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора», — пояснили в пресс-службе УМВД.

Агрессивное поведение водителя настолько возмутило очевидцев ДТП, что они хотели устроить самосуд. Видео с реакцией мужчин попало в сеть. Драку удалось предотвратить «скорой помощи», которая приехала на место аварии.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мира по той же причине произошло крупное ДТП. Без жертв уже не обошлось.

Анна Тумановская

Фото и видео «AlexAutoLive | Александров«