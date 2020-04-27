Водители фуры и «ГАЗели» пострадали при столкновении на федеральной трассе

Крупное ДТП произошло сегодня около 4.20 утра в Собинском районе. На 158-м километре трассы М-7 Волга» столкнулись фура и «ГАЗель». По предварительной информации, водитель большегруза «Volvo» с полуприцепом не выдержал безопасной дистанции. От удара «ГАЗель» съехала с дороги и врезалась в дерево, а фура опрокинулась.

В ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Мужчины 1969 г.р и 1967 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Пассажиров в машинах не было.

Водители госпитализированы в больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области уточняют, что деблокировку пострадавших проводили спасатели.

Ранее «Призыв» сообщал, что водители хотели устроить самосуд над виновником ДТП, произошедшем на оживленном перекрестке в Александрове.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области