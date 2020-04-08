Водителей и лаборантов медучреждений поддержат деньгами

Водители и лаборанты медорганизаций Владимирской области получат дополнительные выплаты. Расширить список специалистов, которым окажут финансовую поддержку за возросшую нагрузку в условиях борьбы с коронавирусом, предложило руководство региона. Ожидается, что водители госучреждений здравоохранения получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Врачи лабораторной службы, задействованные в диагностике COVID-19, получат дополнительные выплаты в размере свыше 22 тысяч рублей, медицинские работники среднего звена – более 11 тысяч рублей, младший медперсонал – свыше 5 500 рублей.

Распоряжение уже подписано губернатором.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России выделило средства на финансовую поддержку врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, участвующим в борьбе с коронавирусом. Всего медикам Владимирской области за особые условия труда и дополнительную нагрузку выплатят 53,6 млн рублей.

Ольга Ефремова

Фото: profiz.ru