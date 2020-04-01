Водитель и пассажиры легковушки погибли в столкновении с грузовиком

Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком. ДТП произошло вчера около 18.20 на 173-м км автодороги М-7 «Волга» во Владимире. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась грузовым автомобилем «Volvo», следовавшим в сторону Нижнего Новгорода.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля «Лада Гранта».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям в сложных погодных условиях отказаться от поездок. Если такой возможности нет, следует быть внимательными и осторожными.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель легкового автомобиля чудом выжил после двойного столкновения. ДТП произошло под Лакинском.

Ольга Ефремова

Фото: ufocar.ru

Видео группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»