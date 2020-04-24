Во Владимирской области разрешили плановую вакцинацию детей

Главный государственный санитарный врач Владимирской области внёс изменения в ранее принятое им же постановление от 25 марта сего года № 1777, устанавливающее ограничения на работу медучреждений. В частности, вводился запрет на плановую вакцинацию населения. Свежее постановление санврача этот запрет частично снимает. А именно: разрешает плановую вакцинацию детей.

На прошлой неделе Минздрав РФ направил в регионы разъяснения по поводу плановой иммунизации детей. Фактически ведомство отдало субъектам право самим решать, проводить плановые мероприятия или нет. «Полагаем целесообразным рекомендовать региональным оперативным штабам принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации детского населения в рамках Национального календаря исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ», — говорится в письме.

Запрет с вакцинации детей во Владимирской области снят постановлением № 2694 от 23 апреля 2020 года.

Ранее принятое также на уровне регионов решение о прекращении плановых прививок детям поставило в тупик тех родителей, кто прививает своих детей по Национальному календарю вакцинации. Там четко прописаны сроки и интервалы введения вакцин. По нацкалендарю вакцинируют и малюток в роддомах (если родители не написали отказ от подобных мероприятий). Кроме того, существуют живые вакцины, например, от кори, паротита и краснухи, при которых у 3-5% привитых детей не вырабатывается иммунитет. Их надо прививать повторно.

При проведении плановой вакцинации детей медучреждениям Владимирской области нужно будет учитывать требование, обозначенное в том же письме Минздрава РФ регионам. Там говорится о необходимости заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись, для недопущения распространения COVID-19.

Ранее «Призыв» рассказывал об изменениях, внесённых в Национальный календарь прививок России в 2020 году.

Михаил Майоров

Фото «Призыва»