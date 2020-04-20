Вместо тепла южный циклон принесет сильный ветер

Прохладная погода во Владимирской области сохранится и на наступившей неделе. Кроме того, ожидается усиление северного ветра. Свое влияние окажет активный южный циклон, уточняет Гидрометцентр России. Несмотря на происхождение, циклон не принесет тепла. Напротив, температура будет отставать от климатической нормы. На четверг-пятницу придется пик похолодания. Днем в эти дни прогнозируется не выше +4 градусов и дожди.

В ночные часы заморозки. Местами пройдет снег.

Температура начнет повышаться к выходным. По предварительным прогнозам, в воскресенье уже ожидается +9 градусов в дневные часы. Самым же теплым днем на этой неделе станет вторник, 21 апреля. Согласно данным популярных погодных порталов, завтра днем воздух в регионе прогреется до +10 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что настоящее весеннее тепло стоит ждать не раньше конца апреля. Между тем в лесах Владимирской области уже начали появляться первые весенние грибы. Грибники вышли на тихую охоту за строчками и сморчками.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»