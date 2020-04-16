Вместо особого режима в Петушинском районе объявили карантин

Теперь в Петушинском районе установлен карантин, а не особый режим. В указе №91 решили изменить формулировку по предложению главного санитарного врача по Владимирской области, сообщает пресс-служба «Белого дома». Документ в новой формулировке называется «Об установлении комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования Петушинский район». Те же изменения коснулись и первого пункта. Приводим опубликованный указ губернатора:

Что конкретно меняет замена формулировки, чиновники не поясняют. Однако это может в дальнейшем повлиять на санкции за нарушение режима — слово «карантин» здесь становится решающим. В отличие от наказания за несоблюдение режима самоизоляции при карантине могут применяться более строгие меры. Соответствующие поправки по санкциям были внесены 1 апреля в статью 6.3 КоАП РФ:

граждан – в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. (сравните: за нарушение режима самоизоляции — только предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб.);

должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;

ИП – от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Петушинский район решили «закрыть» из-за вспышки коронавируса.

Сейчас это одна из самых проблемных территорий во Владимирской области. Коронавирус там подтвержден у 33 человек. Две женщины скончались. Им было 55 и 80 лет. Но если накануне инфекция была выявлена семнадцать раз, то сегодня о новых случаях не сообщается.

Введение ограничительных мер подразумевает запрет для въезда и выезда. Следовать в границах муниципального образования сможет только транзитный транспорт, но без остановки и стоянки. А допуск в район должен осуществляться через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Ограничительные мероприятия должны были начать действовать с 00.00 часов 16 апреля. Однако сегодня днем жители Петушинского района заявили об отсутствии КПП на дорогах.

Елена Пляскина

Фото группы «NEW ПОДСЛУШАНО [В] ПЕТУШКАХ«