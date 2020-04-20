Вместо айфонов люди стали интересоваться хлебопечками

Три недели самоизоляции кардинальным образом поменяли привычки людей. Яндекс проанализировал поисковые запросы оставшихся дома жителей страны. Результаты наводят на размышления. Так, хлебопечка уверенно потеснила айфон в популярных сочетаниях. Все больше людей спрашивают в Интернете, где и как ее можно приобрести. С марта зафиксирован скачок интереса более чем в два раза. А вот дорогая техника и аксессуары для путешествий свалились в пике. Самоизолированные все меньше вспоминают про айфоны и чемоданы. Последние обвалились в семь раз относительно января, когда большинство еще планировало путешествие на лето.

Показательное падение демонстрирует и одежда для офисов. В четыре раза уменьшилось число запросов со словосочетанием «как завязать узел на галстуке». Клерки теперь работают на удаленке. И дресс-код дома соблюдать совсем не обязательно. Пижама и тапочки заменили дорогие костюмы и туфли. Малоактуальна в апреле информация о схемах движения транспорта. Зато в высоких запросах способы доставки и подборка интересных занятий. И хоть пик интереса пройден, многие уже нашли любимых поставщиков и занятие, но они все равно бьют рекорды.

Выросло число запросов про инструменты для удаленной работы и развлечений. Люди активно интересуются, как организовать онлайн-конференцию, зависают в сервисах по цифровому распространения компьютерных игр и программ. А вот ресурсы, которые предлагают различные способы путешествий и передвижения, почти никому не нужны. Популярный сервис, объединяющий водителей и пассажиров, которым по пути, устремился вниз.

Неожиданное падение демонстрирует запрос «жаропонижающее для детей». То ли в условиях разобщенности дети стали меньше болеть, то ли родители давно запаслись свечами, сиропами и таблетками от всего сразу. По сравнению с январем этот запрос упал в семь раз. Не интересуют мам и пап и детские секции, они все равно закрыты. А вот электронная школа демонстрирует стремительный рост. Ресурсом стали интересоваться в восемь раз чаще.

На самоизоляции выросло число запросов про медитацию.

Рекордные показатели у запроса «пособие по безработице». Этот запрос стал интересовать в десять раз больше людей. А вот предложения о вакансиях поползли вниз. Не спешат теперь жители страны и на работу. Приложение «будильник» демонстрирует падение. Зато всем важно стало организовать рабочее пространство. А вот интерес к самообразованию, который вышел на пиковые показатели в марте, пошел на спад. Одни определились с выбором, другие поняли, что учиться в замкнутом пространстве не так просто. Зато запросы по сочетанию «автошкола» и «второе высшее образование» после стремительного обвала начали демонстрировать рост. Многие задумались о жизни после самоизоляции.

Практически до нуля обрушились запросы «шапочка для бассейна». Зато желающих купить гантели стало на порядок больше. Судя по статистике, люди активно учатся жонглировать и постигают азы медитации. А в условии закрытых парикмахерских спрашивают в Интернете, как подстричь себя самостоятельно. Меньше стало желающих взять напрокат собаку. Это может быть связано с блокировкой подобных предложений в Интернете. Люди перестают разбавлять спирт и даже интересоваться, когда все это кончится. Либо все сами стали вирусологами, либо перестали верить прогнозам.

Точно известно одно: чем больше людей останется дома сегодня, тем быстрее мы сможем выйти на улицу завтра. И тут на руку всем сторонникам разобщения плохая погода. Ветер и даже снегопад не для прогулок на свежем воздухе. Может быть, и поэтому, несмотря на Пасху, индекс самоизоляции во Владимире оставался близким к четырем баллам. А это неплохой показатель. Правда, сейчас он чуть выше двух. Многие вышли на работу.

Ранее «Призыв» сообщал, что тридцать четыре новых случая COVID-19 зафиксированы во Владимирской области.

Полина Тарбеева

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