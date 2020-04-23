ВлГУ отменил госэкзамены в этом году

Выпускники Владимирского государственного университета не будут сдавать госэкзамены. Их ожидает только защита выпускных квалификационных работ. Решение единогласно было принято на онлайн-заседании научно-методического совета вуза. Соответствующее распоряжение накануне было подписано проректором по образовательной деятельности Алексеем Панфиловым.

— В 2019-2020 учебном году по всем направлениям и специальностям подготовки высшего образования и среднего профессионального образования в состав ГИА будет входить только подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), — поясняет пресс-служба ВлГУ.

Формат проведения ГИА в 2019-2020 учебном году – дистанционный.

Правда, есть исключения. Так, студенты, обучающиеся на бакалавриате по направлению «Юриспруденция» будут сдавать только государственный экзамен, без ВКР. Для студентов, получающих среднее профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», государственная аттестация включает ВКР и демонстрационный экзамен. Выпускники должны будут показать освоенные компетенции при решении задач профессиональной деятельности.

О том, что российским вузам в период пандемии дали право самим выбирать форму итоговой аттестации, ранее заявили в Минобрнауки РФ. Что касается промежуточной аттестации, сдачи зачетов и экзаменов, то она организована в удаленном формате с использованием LMS-платформы Moodle, сервисов Zoom, Skype и CiscoWebexMeeting.

Пока же в вузе продолжается дистанционное обучение. Ранее «Призыв» сообщал, что преподаватели и сотрудники ВлГУ взяли шефство над иностранными студентами.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»