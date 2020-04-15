Власти ввели ограничение на продажу алкоголя

Купить алкоголь во Владимирской области теперь нельзя с 19.00 до 10.00 следующего дня. Первые покупатели столкнулись с этим уже вчера вечером. Временный запрет ввели региональные власти. Действовать ограничения будут до конца периода повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор. Инициатива, кстати, исходила от главного государственного санитарного врача по Владимирской области. Ответственные структуры полагают, что такой запрет поможет улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и будет способствовать выполнению требований санитарного законодательства.

Купить алкоголь нельзя с 19.00 до 10.00 следующего дня.

До этого «Белый дом» официально разрешил жителям региона ездить за покупками в гипермаркеты и торговые центры, а не только в магазины у дома. Главное условие: граждане должны соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метра.

Ранее «Призыв» сообщал, что число инфицированных коронавирусом в регионе достигло психологической отметки в сто человек. Четверо с диагнозом COVID-19 скончались, однако официально вирус признан причиной смерти только в двух случаях. Один человек выздоровел. Это жительница Гусь-Хрустального района 1963 года рождения.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»