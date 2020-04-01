Власти Владимира сообщают о двух случаях коронавируса

Новая коронавирусная инфекция диагностирована у двух жителей Владимира. Летальных случаев нет. Такие данные приводятся на официальном сайте администрации города. При этом никаких подробностей, ни что это за люди, их возраст, пол, с кем они могли контактировать и где могли заразиться, не говорится. Неизвестно, в каком они находятся состоянии и куда были госпитализировны.

— По информации оперативного штаба, на сегодня под наблюдением находятся 776 жителей, вернувшихся во Владимир из туристических и служебных поездок в другие регионы и зарубежные страны. Все они проходят необходимые карантинные мероприятия, — сообщается на сайте администрации Владимира.

Два человека заболели коронавирусом во Владимире

Надо сказать, что по официальным данным, которые сегодня были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф, во Владимирской области три случая COVID-19. Это информация на утро 1 апреля. Один человек погиб от вызванной коронавирусом пневмонией. И это единственное, что можно утверждать точно. В остальном возникает много вопросов. В первую очередь к областному департаменту здравоохранения и региональному управлению Роспотребнадзора.

Уже сейчас понятно, что заразившихся коронавирусом в регионе больше, чем три человека. Во второй половине дня пришла новость из Петушков. Там COVID-19 официально подтвержден у троих человек. А вот в Коврове, к которому повышенное внимание после смерти пациента от COVID- 19, по информации пресс-службы местной администрации, новых случаев заражения пока не зафиксировано. При этом город оружейников уже сообщил,что переходит на режим спецпропускров. Об этом «Призыв»сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: mos.ru