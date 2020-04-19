Владимирцы открыли грибной сезон

В лесах Владимирской области начали появляться первые весенние грибы. Грибники вышли на тихую охоту за сумчатыми (по латыни Ascomycota) — строчками и сморчками. Люди первому грибному урожаю рады. В социальных сетях шутят, что разнообразие флоры и фауны не позволит им остаться голодными этой весной в режиме самоизоляции. Скоро пойдут поросли крапивы, а грибы заменят белковую пищу. «Призыв» всё-таки уточнил у специалиста: можно ли употреблять в пищу сморчки и строчки?

Людям со слабым здоровьем лучше не рисковать и не пробовать лесные деликатесы.

— Строчки встречаются чаще, но эти грибы условно съедобны. Они накапливают в себе ядовитые вещества (особенно те, что растут в сырых местах), ими можно отравиться, — предупредил Руслан Жуков, старший научный сотрудник кафедры экологии и биологии ВлГУ. – Поэтому, если уж вы всё-таки решили употребить строчки в пищу, их нужно несколько раз отварить, при этом воду менять.

Другое дело — сморчок. Это полностью съедобный, безопасный гриб. Он имеет вытянутую беленькую ножку и коническую, мозгообразную шапку. Сморчки необязательно подвергать долгой термической обработке, можно просто жарить. Но, они, к сожалению, в нашей полосе встречаются реже, нежели небезопасные строчки. И ещё, предупреждает Руслан, грибы в любом случае плохо усваиваются человеческим организмом, их нельзя часто использовать в рационе. Иначе возникнут проблемы с пищеварением.

«Призыв» поинтересовался, когда же в лесах появятся более привычные владимирцам лисички и белые? Всё будет зависеть от погоды, говорит эксперт. Если та будет тёплой, влажной и солнечной, скорое нашествие грибов неизбежно. Даже в мае случалось находить целые полянки подберезовиков и маслят, говорит Руслан Жуков. Прошлое лето было обильно на грибы. Но это не значит, что нынешний год будет менее урожайным. Позволит погода – будем набирать полные корзинки.

Ранее «Призыв» сообщал, что от зимней спячки проснулись змеи. Ужи и гадюки попали в объектив камеры.

Татьяна Данилова

Фото сообщества ВК «Подслушано во Владимире»