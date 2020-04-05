Владимирцы на самоизоляции стали больше мусорить

Владимирцы в режиме в самоизоляции стали больше мусорить. В течение дня на контейнерных площадках появляются горы бытовых отходов, а также крупногабаритного мусора. Люди стали чаще готовить дома и взялись за ремонт жилья. На свалку выносят диваны, рамы, полки, старую бытовую технику и т.п. Особо энергичные жильцы уже провели субботник, свалив у баков горы веток и листвы. Одновременно с блюстителями чистоты нашлись и недовольные плодами их трудов. Стали писать жалобы. В том числе — в «Призыв». Оказалось, что забирать мусор разного происхождения должны разные организации.



Листья и обрезанные ветки, как выяснилось, должна убирать с контейнерных площадок администрация города. О таких залежах надо сообщать в КТОСы и районную администрацию. Уборка строительного мусора — забота управляющих компаний и ТСЖ. Обломки рам, диваны, бытовую технику и обычный бытовой мусор должен забрать регоператор.

Альберт Скворцов, представитель компании «Биотехнологии»:

Когда люди занялись самоизоляцией, начали наводить порядок дома.

Поэтому сейчас работаем в усиленном режиме по вывозу крупногабаритного мусора.

По бытовым отходам работаем в штатном режиме, пока справляемся.

Массовых заявок нет. Есть несколько телефонов на сайте, звонят потребители, и мы выезжаем.

По области работают 93 машины для вывоза отходов.

У нас есть служба логистов, которая решает, нужно ли добавить количество контейнеров на площадку или количество вывозов.

Телефоны для обращений по вывозу мусора 8-991-319-10-06 и 8-991-319-10-04

В компании «Биотехнологии» уверяют, что так называемые «лодки» для сбора КГМ ездят по всем районам. Но, судя по присылаемым в редакцию фотографиям владимирцев, с вывозом крупногабарита явно не справляются. Как «Призыв» сообщал ранее, жители Владимира продолжают жаловаться на качеству вывоза контейнеров, а также на отсутствие графиков уборки и сломанные углубленные контейнеры.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»