Владимирцы на самоизоляции пожаловались на загрязнение воздуха

Тяжело находиться на самоизоляции, когда приходится постоянно дышать выхлопными газами спецтехники. Жители многоквартирного дома № 1-б на Московском шоссе вот уже несколько лет живут как на автомобильной стоянке. В нескольких метрах от их окон стоят большегрузы. Машины находятся на частной территории Дорожно-эксплуатационного предприятия № 7. Люди возмущаются, почему владельцы компании ставят весь свой дизельный транспорт у их дома при своей огромной территории.

— Раньше на этой стоянке стояло 2-3 машины, один трактор, а сейчас, вы не представляете, сколько они дизельных нагнали! — жалуется Людмила Раменская, жительница дома № 1-б. – Это самосвалы, это техника с песком, это грейдеры. И когда они заводятся – это ужас один! Дышать в квартирах нечем. Я взялась протирать поверхность над верхней антресолью рядом с окном. У меня рука была в саже, в черной и липкой. Это чем же мы дышим? С другой стороны у дома постоянно курсирует транспорт к ГИБДД. У нас в доме столько онкологии! Врачи с нашего филиала на Благонравова все возмущаются экологической ситуацией нашего дома, придомовой территории.

Дом № 1-б – это 4 подъезда и 60 квартир. Здесь проживают как пенсионеры, так и многодетные семьи. Всем им приходится дышать таким воздухом. На самоизоляции, когда в квартирах приходится оставаться круглые сутки, это стало еще заметнее.

Люди вынуждены дышать выхлопными газами.

В приемной Дорожно-эксплуатационного предприятия «Призыву» ответили, что дизельный транспорт в данном месте они ставят на законных основаниях и все разрешительные документы имеются. Плановые проверки Роспотребнадзора уже проводились.

— У нас спецтехника паркуется на базе, на собственной территории. Все расстояния до окон квартир в допустимых нормах. Мы же неспециально все машины к окнам подогнали. Всегда там была стоянка. Я попробую донести до руководства, чтобы подальше поставили машины, но думаю, что это нереально, — пообещала представитель компании.

Сейчас вся техника ДЭП № 7 активно занята на дорогах города и Владимирской области, пояснили на предприятии. Но, возможно, к жалобам людей здесь прислушаются. «Призыв» в свою очередь направил письмо в мэрию с вопросом: каким образом чиновники отреагировали на жалобы жителей дома на Московском шоссе?

Ранее «Призыв» сообщал, что в областной администрации утвердили порядок работы автомоек и автосервисов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»