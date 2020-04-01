Владимирцы гуляют даже при режиме всеобщей самоизоляции

Расхожее выражение о том, что есть некое окно в мир, в режиме самоизоляции приобрело вполне конкретное значение. Не имея возможности выйти на улицу, люди стали гулять на балконах, лоджиях и через открытую форточку. Все как обычно: надеваешь шапку, курточку, теплые ботинки и отправляешься на прогулку. Главное — соблюдать технику безопасности. Детям одним на лоджию нельзя, даже если она остеклена. Взрослым дышать воздухом рекомендовано только в трезвом виде и желательно в верхней одежде.

Если балкон крепкий, занимаемся на нем спортом. Предпочитаете велосипед, крутить педали можно и нужно на лоджии. Время вспомнить про запылившийся тренажер. И пусть вид из окна прогулки по парку вам не заменит, зато, когда пандемия спадет, вы будете готовы блеснуть своими формами. Любите гонять мяч, возьмите его с собой. Спортивный уголок на свежем воздухе — прекрасная возможность с пользой скоротать время. Сын известной в городе телеведущей Анны Морозовой это уже доказал.

Если вам повезло больше и живете вы в частном доме, тогда прогулка во дворе — лучший вариант провести карантин с пользой. Рядом никого нет, социальная дистанция соблюдена. Выпал снег — лепим снеговика. И пусть весь мир подождет. Проводим время с детьми.

Многократная рекордсменка мира по пауэрлифтингу пошла еще дальше. На даче Инна Филимонова организовала себе помост. Теперь тренируется чемпионка на свежем воздухе в кругу своей семьи. Говорит, самоизоляция не повод бросать занятия. Хрупкая женщина за свою жизнь столько килограммов подняла, что вынести на своих плечах режим карантина для нее точно не проблема.

Нет балкона, собственного дома и дачи, достаем настольные игры. За одним столом собирается вся семья. И даже кот, если он живет с вами, обязательно посетит увлекательное мероприятие. Главное, чтобы кубик первым успели схватить вы, а не он. Наша семья справилась.

Не хочется подвижных игр, остаемся на диване. Любимые фильмы сами себя не посмотрят. А книжки уже заждались. Можно никуда не спешить и наслаждаться литературой в свое удовольствие. Солистка ансамбля «Русь» Олеся Родина собирается много читать. Обычно делать это приходиться на бегу между репетициями с ансамблем и занятиями с детьми .

А вот молодой научный сотрудник Степан Ремыга уже достал из холодильника йогурты и замесил блинное тесто. И пусть Масленица позади, отказываться от коронного блюда парень не собирается. А еще соберет детские игрушки и наконец поменяет в них батарейки.





А еще сейчас самое время разобрать вещи в шкафу и выкинуть все лишнее. Обычно перед Пасхой нам приходится наводить порядок в спешке. Теперь делаем это с толком и расстановкой. А главное — помните, у нас есть удивительный шанс спасти мир, просто лежа на диване. И это не первоапрельская шутка.

Ранее «Призыв» сообщал, какие концерты и спектакли можно посмотреть онлайн.

Полина Тарбеева

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