Владимирцы готовы арендовать собаку в условиях самоизоляции

Самоизоляция пробудила в некоторых жителях Владимирской области любовь к домашним животным. И если раньше собаководы искали тех, кто погуляет с их питомцами за деньги, то теперь оставшиеся в четырех стенах граждане готовы выгуливать их четвероногих друзей. Собака вдруг оказалось официальным способом нарушить режим самоизоляции. И пусть гулять можно только в радиусе ста метров от дома, зато поводок — гарантия того, что у сотрудников правопорядка не возникнет лишних вопросов.

Арендовать собак предлагают через социальные сети и популярные сайты объявлений. Большинство постов, конечно, шуточные, и вряд ли их авторы серьезно готовы одолжить друга за деньги. Однако есть и те, кто продает прогулку. Только на популярном сайте объявлений за последнее время число подобных запросов увеличилось в пять раз. При этом сервис оперативно блокирует все спекуляции на тему коронавируса и ограничительных мер.

— Мы не разрешаем предлагать на «Авито» товары и услуги, с помощью которых можно нарушить режим изоляции. Мы запретили продажу домашних животных для прогулки, — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Авито».

Нездоровый интерес к собакам сейчас отмечают и в приютах. Так в центре животных «Валента» десятки четвероногих. И если раньше волонтеров для прогулок приходилось искать, то теперь люди сами звонят и предлагают свою помощь.

— Мы уже почти 2 недели закрыты, поэтому выгулы не проводим. Сотрудники собак в вольеры выпускают гулять по очереди. Обращения от новых людей есть, да. И желающих забрать стало много, судя по разговору, люди часто в нетрезвом виде звонят, — пояснила «Призыву» сотрудник приюта Лара Сокова. — В любом случае, мы сейчас закрыты полностью, животных не показываем и не отдаём, всех приглашаем посетить нас после окончания карантина. Работает только клиника в ограниченном режиме.

Куда проще договориться с соседями. В многоквартирном доме одна или две собаки найдутся всегда. Но пока ажиотажа не наблюдается, сообщают владельцы собак. Кто-то обращается, но дальше шуток не идет.

— Я сейчас на пенсии, гуляю с собакой два раза в день. Лабрадоры склонны набирать вес, поэтому нужны долгие прогулки, чтобы собака оставалась активной. Конечно, после новостей о самоизоляции многие знакомые стали звонить и в шутку просить одолжить собаку. Я в шутку отвечаю, что, пожалуйста, гуляйте. Но по-серьезному никто так и не пришел! Ходим с Филей гулять вдвоем, — рассказала «Призыву» Надежда Константиновна.

В сети тем временем появился свой карантинный юмор. Собака, с которой гуляли 60 раз соседи по дому, отражает суть происходящего. Шарик растянулся на диване без сил.

Не теряет чувства юмора и известная во Владимире зооволонтер Кристина Сенчугова. Ее любимый пес Тим уже примерил медицинскую маску. Получилось забавно. Правда, так по улицам он не ходит. Собака только призывает остальных заботиться о себе в период пандемии коронавируса.

— Это маска моего сына. Мы просто примерили ее Тиму, — говорит Кристина. — А так людям, у которых есть животные дома, некогда скучать. Им проще на самоизоляции. Да и, вообще, ученые предполагают, что люди, у которых есть домашние животные, менее подвержены любой заразе, так как постоянно имеют дело с шерстью, слюной и испражнениями животных. Представляешь, какой у нас должен быть иммунитет.





При этом гулять с собакой в период распространения COVID-19 надо осторожно и с умом. Об этом сегодня напоминает группа «Стопкоронавирус.рф.» Выходить лучше рано утром и поздно вечером. Ограничить контакты, соблюдать дистанцию и не отпускать собаку с поводка. После улицы вместе с животным надо пройти в ванную. Вам вымыть руки, а ему обработать лапы. Лучше с бактериальным мылом. Если песик носит одежду, ее надо как можно чаще стирать. Замачивать стоит поводок и ошейник.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Дом северной собаки» загорелся из-за пала травы.

Полина Тарбеева

Фото: iStock