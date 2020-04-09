Владимирцам разрешили самоизолироваться на дачах и в деревне

Жителям Владимирской области разрешили самоизолироваться на садовых участках и в деревнях. При соблюдении всех мер безопасности можно заниматься огородничеством и садоводством. Соответствующее дополнение внесено в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Однако есть условие. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий, что земля и загородный дом принадлежат именно направляющемся туда человеку. Если же собственность принадлежит близкому родственнику, потребуется захватить с собой и документы, подтверждающие родство.

Самоизолироваться на даче и в деревне можно только при наличии документа.

Выезд на дачу или в деревню не распространяется на тех, кто находится в режиме самоизоляции по постановлению главного государственного санитарного врача по Владимирской области. Ранее «Призыв» сообщал, что граждан, приехавших во Владимирскую область из других регионов страны, теперь будут отправлять на карантин на 14 дней.

Ольга Ефремова

Фото: m.gazeta.ru