Владимирстат рассказал о победах над болезнями

В сложной ситуации режима повышенной готовности Владимирстат решил немного разрядить обстановку и рассказал о позитивной динамике по «давним» инфекциям. Так, чесотка за год выявлена всего у 110 людей, тогда как в 2013 году ее обнаружили у 378 человек. Зарегистрировано 642 случая педикулеза (в 2013 году – 908), 180 случаев аскаридоза (в 2013 году — 270).



Но есть у специалистов Владимирстата и тревожные данные. Они связаны с такими заболеваниями, как СПИД и психические расстройства от наркотиков. В 2019 год зарегистрированы 614 ВИЧ-инфицированных (в 2015г. – 540 человек). По последним данным статистов, на учёте в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания находились 2,2 тысячи человек (в 2013 году — 1,7 тысячи человек). От случайных отравлений наркотиками погибли 38 человек, это на 2,7% больше, чем в 2018 году. Все погибшие – это люди трудоспособного возраста, среди них 1 женщина. Для сравнения, в 2013 году наркотиками отравился 41 человек, среди них – 6 женщин.

В 2019 году во Владимирской области умерли 21 301 человек.

Больше половины скончались от болезней системы кровообращения. На втором месте – онкология, на третьем – болезни нервной системы. От паразитарных и инфекционных болезней погибли 152 человека.

«Призыв» сообщал ранее оперативные данные по жителям Владимирской области, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»