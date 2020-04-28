Владимирское отделение Сбербанка начало прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых

Более двадцати заявок принято во Владимирском отделении Сбербанка с момента запуска программы ипотечного кредитования с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. Девять заявок одобрены, часть ожидают решения, и четыре заявки уже находятся на этапе сделки.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн. рублей во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Андрей Черкашин, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«С 21 апреля Сбербанк и ДомКлик первыми запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк. В сложившейся ситуации важно не только быстро внедрять государственные программы поддержки ипотечного кредитования и строительства, но и делать это максимально удобным и безопасным способом, особенно в условиях самоизоляции».

Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении до 1 ноября 2020 года.

С начала 2020 года Сбербанк во Владимирской области совершил более 1200 сделок с использованием электронных сервисов, в том числе сервиса Электронной регистрации.

Сделка купли-продажи проводится с Росреестром онлайн, что исключает посещение офиса Росреестра и значительно сокращает сроки регистрации. С помощью данного сервиса, подписанные документы между сторонами сделки менеджер банка направляет на регистрацию в Росреестр, при этом не нужно посещать офис МФЦ. В офисе Сбербанка такая сделка занимает чуть более 1,5 часов.

Фото: miel-lefortovo.ru