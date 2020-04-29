Владимирским туристам помогли вернуться из Таиланда

Одиннадцать туристов из Владимирской области вернулись на родину. Люди застряли в чужой стране в самый разгар пандемии коронавируса. Надежда попасть домой таяла с каждым днем. В середине апреля жители региона обратились к местным властям с открытым письмом в социальных сетях. Оно было опубликовано в Фейсбуке и Инстаграме. Как сообщал его автор Сергей Самсонов, рейсов, забирающих россиян из Таиланда, крайне мало. В первую очередь они вывозят жителей Москвы и Подмосковья. Остальные вынуждены ждать.

— Владимир Владимирович, мы очень просим вас проявить участие и оказать содействие людям, попавшим в сложную ситуацию, — говорилось в обращении к губернатору, — то есть помочь в посадке на рейс Бангкок — Москва и ответить, возможен ли рейс Пхукет — Москва. Попасть (из Пхукета. – Прим. ред.) в Бангкок в нынешней ситуации крайне сложно: авиасообщение с Бангкоком прервано, наземные пути с острова закрыты.

После возвращения туристам, прибывшим из Таиланда, предстоит пройти двухнедельный карантин.

Новость о возвращении туристов накануне на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Владимирской области.

— Коронавирус вынудил власти всего мира ввести ограничения по авиаперелетам. Понимая, в каком трудном положении оказались владимирские туристы в разгар эпидемии в чужой стране, я обратился за поддержкой в Минкомсвязи и Аэрофлот. Нам удалось договориться о прибытии наших туристов в самарский аэропорт, — рассказал Владимир Сипягин.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области вводят электронные пропуска.

Ольга Ефремова

Фото Сергея Самсонова