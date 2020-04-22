Владимирских мусульман призвали молиться в Рамадан дома

Владимирские мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадан, который начнется 24 апреля. В этом году, в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, традиционные коллективные обряды и вечерние трапезы (ифтары) в молельном доме на улице Добросельской отменены. Верующим рекомендовано совершать молитвы дома и смотреть богослужения в прямой трансляции. Так, на протяжении всего Рамадана молитвы и проповеди будут транслировать каждую пятницу, в 12.30, на сайте мусульмане33.рф. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Владимирской области, имам-мухтасиб Азат хазрат Мунавиров.

Лидеры владимирской мусульманской общины также отметили, что, несмотря на сложности, сохранят традицию совершения в Рамадан богоугодных дел. В этом году волонтеры общины будут развозить продуктовые наборы пожилым людям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Рамадан — священный месяц обязательного для мусульман поста.

Денежные пожертвования на благотворительную помощь и формирование продуктовых наборов желающие могут приносить в мечеть ежедневно с 10 до 15 часов. В Духовном управлении мусульман говорят, что будут пускать в мечеть исключительно по одному человеку и просят с пониманием отнестись к требованиям инфекционной защиты.

Священный месяц Рамадан завершится 24 мая праздником Ураза-Байрам. Решение о проведении в мечети праздничной службы и разговления будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее «Призыв» сообщал, что православные верующие Владимирской области встретили Пасху. По просьбе светских и духовных властей в Светлое Христово Воскресение многие остались дома и не пошли в храмы.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru