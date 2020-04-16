Владимирские ученые создали тест для выявления коронавируса у животных

Тест-систему для диагностики COVID-19 у животных создали во Владимире. Ученые Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») разработали методику выявления РНК коронавируса на основе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени. Произвести первые наборы планируется уже в этом месяце, сообщает федеральный Россельхознадзор. Затем будет проведено порядка 10 тысяч исследований на базе подведомственных ветеринарных лабораторий и центров по всей стране.

— У животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные. Пробы биологического материала будут тестировать на наличие РНК вируса SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19, — рассказал эксперт Россельхознадзора, кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев в интервью РИА Новости.

Тесты в первую очередь поступят в крупные города с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу и населенные пункты, где есть международные аэропорты.

О доступности тест-систем и услуг по диагностике COVID-19 у домашних животных ведомство сообщит дополнительно.

— Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Распространение заболевания, по мнению ВОЗ и МЭБ, происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку, — еще раз подчеркивает Россельхознадзор.

При этом эксперты отмечают, что человек вполне может инфицировать животных. На официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19 после тесного контакта с больными людьми. А китайские ученые пришли к выводу, что кошки наиболее восприимчивы к коронавирусу. У них могут проявляться клинические признаки болезни, а иногда и тяжелые симптомы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушинском районе разработали первый российский экспресс-тест на коронавирус. Он позволяет определить наличие COVID-19 всего за 40 минут. Точность исследований составляет 94%.

Елена Пляскина

Фото предоставлены информационным порталом «Ветеринария и жизнь»