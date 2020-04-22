Владимирские предприятия шьют до полумиллиона масок в день

Администрация Владимирской области ищет среди предпринимателей тех, кто готов на время пандемии перепрофилироваться на выпуск наиболее актуальной продукции – индивидуальных средств защиты. Сейчас производство гигиенических масок организовано в 87 швейных цехах, которые расположены по всему региону. В день они выпускают около полумиллиона штук такой продукции. И это не предел. Потребность, по мнению властей, огромная.

Лидер по выпуску масок – компания «Аскона» — шьет до 200 тысяч штук в день.

— В аптечных сетях, предприятиях торговли и торговых центрах в продажу поступили маски. Компания «Бриз-Кама» увеличила мощности по производству масок 2-й и 3-й степеней защиты. «Славянка Текстиль» и «Сударь» наладили пошив масок и вышли на мощности 500 тысяч штук в неделю, — сообщают в департаменте развития предпринимательства.

Ограничений по пошиву масок нет. Лицензия не требуется. В частных ателье многоразовые маски стоят по 100-130 рублей за штуку. В гипермаркеты и сетевые магазины поступили одноразовые индивидуальные средства защиты по 40 рублей за штуку. Продаются они упаковками прямо на кассе.

Общественники в ходе проверок заметили значительный рост цен на «спросовую» продукцию – антисептики и маски. Об этом «Призыв» сообщал накануне.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»