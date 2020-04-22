Владимирские музеи подключились к «скучающему» флешмобу

Российские музеи, библиотеки, театры устроили «скучающий» флешмоб, чтобы показать, как им не хватает посетителей, зрителей и читателей, а также обыграть привычки многих людей при посещении этих мест. Не остались в стороне и учреждения культуры Владимирской области. Так, о своем участии заявил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Сотрудники ВСМЗ сфотографировались с табличками с забавными надписями на фоне пустых музейных залов.

Рядом со знаменитым мамонтенком не суетится шумная ватага школьников, никто не спрашивает: «А он настоящий?». У Дмитриевского собора тоже нет многочисленных туристов, поинтересоваться о возрасте знаменитого памятника архитектуры некому.

Но сотрудники ВСМЗ стараются не унывать и верят, что карантинные мероприятия скоро закончатся и музеи снова наполнятся шумной толпой посетителей. Пока же работа ведется дистанционно. Уже месяц в онлайне. За это время музей-заповедник существенно увеличил свою активность в социальных сетях.

— Специально для социальных сетей были подготовлены видеолекции и видеоэкскурсии по действующим выставкам, а также творческие мастер-классы для детей. Сотрудники музея-заповедника продолжили знакомить посетителей с интересными экспонатами, — говорится в официальной группе ВСМЗ.

Отдельное направление – создание виртуальных выставок.

Эта работа ведется как в соответствующем разделе на официальном сайте музея, так и на специально созданном сайте collection.vladmuseum.ru, посвященном музейному собранию. За месяц было подготовлено и размещено три виртуальные выставки.

Работу в онлайн-формате продолжают и частные музеи. Музей пряника, Мастерская шоколада и Музей ложки также присоединились к «скучающему» флешмобу.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в топ-10 самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий.

Ольга Ефремова

Фото группы «Владимиро-Суздальский музей-заповедник»