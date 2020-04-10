Владимирские католики встретят Пасху дома

Торжественного пасхального богослужения 12 апреля в католическом храме Владимира не будет. Верующие встретят Светлое Воскресение дома. По желанию они смогут подключиться к онлайн-трансляции Святой Мессы из кафедрального собора в Москве или Ватикане.

Сейчас католический храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире открыт, но службы здесь проходят приватные. Настоятель молится в одиночестве. У церкви есть собственный сайт, страница в соцсетях, где отец Сергий выступает со своим обращением к пастве, напутственным словом в преддверии Светлой Пасхи.

Сергий Зуев, настоятель католического храма Святого Розария Пресвятой Девы Марии:

Дорогие друзья мои! Сегодня, в этот день, когда мы вспоминаем Тайную Вечерю Господа Иисуса Христа, мне хочется приветствовать вас именно таким словами, как в Евангелии, когда Он обращается к своим ученикам: вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам.

Я, как священник, сейчас нуждаюсь больше в вашей молитве. Все мы нуждаемся в Божьей помощи.

Сегодня мы переживаем непростые времена. И поэтому давайте ещё больше соединяться, вопреки этому разделению. Неестественному, ненормальному, но сегодня необходимому. Объединяться в молитве.

Бог в евхаристии пребывает с нами всегда. И вновь и вновь мы должны задаваться вопросом по отношению к себе: я ли с ним?

Для верующих нарушение самоизоляции, посещение общественных мест, в том числе и храмов, равно неисполнению заповеди «не убий», говорят католические священнослужители. Ведь можно носить в себе заразу, даже не зная об этом, и подвергать опасности окружающих людей, своих близких.

— Сейчас надо быть осторожным, внимательным. Я не могу лукавить в таких вопросах, я отвечаю за это. У нас все прихожане охвачены, сплочены, — рассказал в разговоре с «Призывом» отец Сергий. — Что касается вопроса духовного окормления, да, это новая ситуация, в которой мы оказались. Да, люди по-своему переживают это духовно. Кто хочет, тот найдет выход этого глубокого проникновения. А кто нет, тот продолжит лежать на диване, жуя попкорн и просто листая картинки с изображением Иисуса Христа. Поэтому здесь всё зависит от самого человека. Возможности сейчас все есть у верующих. Церковь во всем мире постаралась максимально быть с людьми, насколько это возможно. И православные, и католические священнослужители ежедневно возносят молитвы о правящих, кто, возможно, принимает непопулярные, но важные для народа решения. Мы молимся о врачах, о волонтерах, кто реально рискует собой. Мы верим во всемогущество Бога. Он даст каждому, что нужно. Мы в состоянии прошения. С церковной точки зрения, это время осознания глубины веры и отношения с Богом, с миром, с друг другом.

Для духовной поддержки на сайте католического храма также была опубликована молитва о прекращении распространения эпидемии коронавируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что священникам было рекомендовано ограничить число прихожан на службе.

Татьяна Данилова

Фото и видео католического прихода в г. Владимире