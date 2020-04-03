Владимирские гимнасты вернулись с базы, где обнаружили коронавирус

Два владимирских гимнаста вернулись со спортивной базы в Новогорске, у сотрудников которой диагностировали коронавирус. Оба наши земляка — воспитанники СДЮШОР имени Николая Толкачева. Ребята уже отправились на домашний карантин, сообщил директор школы Виталий Иванчук. Их самочувствие на данный момент опасения не вызывает.

— Наши ребята на домашнем карантине, чувствуют себя хорошо, — рассказал «Призыву» Виталий Иванчук, — Им предстоит самоизоляция.

Тесты двух сотрудников центра «Новогорск» дали положительные результаты на коронавирус.

Контактировавший с заболевшими главный тренер команды Андрей Родионенко прошёл тесты. Последний результат — отрицательный. Однако в группе риска и другие спортсмены.

— По итогам масштабного тестирования на коронавирус в Новогорске было выявлено 4 случая возможного заражения. Это 2 человека из спортивной гимнастики и 2 — из персонала базы. Накануне почему-то все говорили про гимнастов, которые якобы привезли коронавирус в Новогорск, и никто не упомянул двух сотрудников базы. Очень обидно было слышать выпады в наш адрес, — приводит слова старшего тренера команды Валентины Родионенко сайт «Матч ТВ».

Что касается наших ребят, то им приходилось контактировать с главным тренером команды и другими людьми, находившимися в центре. Это происходило в замкнутом пространстве, без соблюдения социальной дистанции. Тем более, что базу в Новогорске закрыли как раз для того, чтобы не допустить на спортивный объект больных коронавирусом. В центре тренировались члены сборной команды страны по гимнастике и синхронному плаванию.

На базе могло оказаться больше наших ребят. Но некоторым, например Кириллу Прокопьеву, после отмены Олимпийских игр, разрешили остаться дома. Спортсмены предполагали тренироваться во Владимире. Но режим всеобщей изоляции распространился и на них. Зал в школе спортивной гимнастике закрыт. Поддерживать форму ребятам приходится дома. Они уже показали как можно тренироваться в замкнутом помещении.

По словам Виталия Иванчука, наши гимнасты просят о послаблении режима для себя. Они готовы не выходить на улицу по другим делам ради возможности тренироваться в зале. Занятия могут организовать по два человека. Пока же членам сборной России по спортивной гимнастике приходится использовать в качестве инвентаря кровати, стулья и стенки. При этом спортсмены понимают важность самоизоляции и призывают жителей города оставаться дома. Если другого варианта нет, вместе со всеми находиться в квартирах будут и сами гимнасты.

Ранее «Призыв» сообщал, что игроки «Торпедо» отправились на карантин после зарубежного сбора.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС