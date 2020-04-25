Владимирские чернобыльцы пожелали врачам мужества в борьбе с коронавирусом

Завтра, 26 апреля, отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. И в условиях мировой пандемии COVID-19 на эту трагедию смотришь уже под другим углом зрения… В 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В ночь на 26 апреля в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Пострадала территория в 160 тысяч квадратных километров. Радиационным пеплом накрыло северную часть Украины, запад России и Белоруссию. Следы радиации фиксировались даже в Европе. Тогда с прилегающей к месту аварии территории были эвакуированы около 400 тысяч человек.

Ликвидировать последствия бедствия были призваны военнослужащие со всей страны, в том числе и жители Владимирской области. Эти люди совершили настоящий подвиг: они встали живым щитом на пути распространения радиации. Большинство отдали жизни и здоровье в этой борьбе.

Вот уже 30 лет Юрий Чайковский является бессменным руководителем владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль». В интервью «Призыву» ликвидатор чернобыльской аварии рассказал, почему нынешняя ситуация с пандемией коронавируса напоминает ему то страшное время, когда люди страдали от радиации тысячами. Поговорили мы и о том, в какой поддержке сейчас больше всего нуждаются чернобыльцы.

В этом году митинг в честь ликвидаторов аварии отменен из-за режима повышенной готовности. Но главное, говорит Юрий Викентьевич, это память в сердце каждого человека.

— Сейчас мы соблюдаем режим самоизоляции, все сидим дома. Но, естественно, никто не запретит, если возникнет желание прийти к нашему памятнику ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и возложить цветы. Мне уже позвонили из городской администрации, рассказали, что в сквере уже навели порядок. Но главное, чтобы люди помнили и понимали, что сегодняшняя ситуация с пандемией, эта напряженность в мире сравнима с событиями в 1986 году. Тогда тоже люди жили в неизвестности. И я вижу, что сейчас на государственном уровне всё происходит открыто и активно. А в 1986 году мы понесли большие потери из-за отсутствия как раз четкого понимания ситуации и адекватного руководства. Жертв таких можно было бы избежать.

Из Владимирской области в ликвидации аварии приняли участие более 2700 человек.

Спустя 34 года из них ныне живущих осталось около 1700, больше половины из них – инвалиды. Радиация разрушает организм изнутри. Как говорил им один врач: «В каждом из вас сидит маленький Чернобыль».

— Помните свой первый день в Припяти?

— К тому времени я был уже в должности заместителя командира отдельного полка химзащиты, и наш полк по тревоге был поднят в мае. А далее из Сибирского военного округа (с Алтая) был переброшен на ликвидацию в Чернобыль. Мы прибыли с подчиненными в Припять 18 мая. Мы получили боевую задачу его обрабатывать. Нужно было разместить более 1,5 тысячи человек в чистом поле, создать все условия и сразу же выполнять боевые задачи. Впечатление от Припяти было ужасающим. Стояли прекрасные дома, его уже тогда называли городом XXI века. Прекрасная инфраструктура, парковая зона, бассейны, спортивные площадки. Стояла зловещая тишина повсюду. Враг был везде, но мы его не видели, пули не свистели, но все облучались.

За подвиг в Чернобыле более 500 жителей области отмечены госнаградами, в том числе орденами Мужества. К своей 30 годовщине в «Союзе Чернобыль» издали книгу. В июне её тираж будет подарен всем активистам-чернобыльцам.

— Юрий Викентьевич, какую поддержку чернобыльцам сейчас оказывают местные власти?

— Наша категория сложна тем, что смертность здесь повышается не столько во время боя, сколько после него, в процессе всей дальнейшей жизни. Всем ликвидаторам уже давно за 60, и государство выполняет свои обязательства. Выплаты идут своевременные и с учетом индексации. Дополнительные дотации получают инвалиды, заболевания которых непосредственно связаны с Чернобылем. Но есть вопросы по здравоохранению. К сожалению, сейчас уже не работает наш центр реабилитации при областной больнице. Но работа продолжается с городской больницей № 5. Здесь принимаются наши люди. И мы за это очень благодарны главному врачу Сергею Замковому.

Сложность в том, что до сих пор нет государственного финансирования отдельной медицинской программы во Владимирской области для ликвидаторов. Поэтому получить какую-то дополнительную услугу уже невозможно. Хотя можно рассчитывать на санаторно-курортное лечение, возможность такая существует. Но в общей очередности и не каждый год. Мы очень давно сотрудничаем с общественной организацией «Милосердие и порядок», ощущаем здесь серьезную поддержку.

— Есть ли у вас пожелания медикам, который сейчас тоже оказались на невидимом фронте борьбы с пандемией COVID-19?

— Наверное, чтобы они знали и понимали, что их труд сегодня – это та же боевая задача. И кадров, действительно, не хватает. А сейчас много специалистов занято в частной медицине. Так почему бы им ради спасения человечества не объединить свои усилия? Мужества им всем желаю, здоровья. Сегодня они на передовой!

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Беседовала Татьяна Данилова

Фото «Призыва»