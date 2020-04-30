Владимирская область снова дала значительный прирост по числу инфицированных

Во Владимирской области за сутки выявлены 35 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть меньше, чем накануне, когда COVID-19 диагностировали у 37 жителей региона. Общее число заболевших уже 669 человек. По количеству инфицированных область замыкает первую двадцатку. Для сравнения, в соседнем Иваново, куда вирус добрался раньше, почти в два раза меньше заболевших.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе уже 669 человек.

Самая сложная ситуация в Петушинском районе. Всего за 24 часа закрытый на карантин муниципалитет прибавил 16 местных жителей с диагнозом коронавирус. Общее число носителей опасной инфекции — 162 человека. Это примерно четверть от всех заболевших COVID-19 в регионе.

На втором месте — Владимир. В областном центре выявлены шесть новых случаев коронавируса. Общее число зараженных уже преодолело психологический барьер в сто человек. Носителями инфекции в городе являются 103 местных жителя. И это больше, чем в Муроме и Коврове, которые еще недавно боролись за первое место в антирейтинге по выявленным случаям коронавируса. За день в городе на Оке диагноз COVID-19 подтвердили у четырех человек, в городе оружейников — у одного местного жителя. В обоих муниципалитетах в общей сложности больше семи десятков заболевших.

Положительные тесты на коронавирус пришли троим жителям Александрова и двоим жителям Киржача. По одному заболевшему добавили Кольчугино, Суздаль и Юрьев-Польский. До сих пор COVID-19 официально не обнаружен на территории Селивановского района.

Есть и положительная тенденция. Инфицированные жители области начали выздоравливать. Согласно данным стопкоронавирус рф отрицательные тесты уже пришли 32 пациентам. У областной администрации эта цифра больше. По данным властей, избавились от инфекции 33 человека: 10 – в Муроме, 7 – в Коврове, 6 – во Владимире, 5 – в Гусь-Хрустальном, 3 – в Александрове и по 1 – в Радужном и Юрьеве-Польском. Пятеро человек от коронавируса умерли. Три летальных случая в Коврове, два — в Петушинском районе. Не исключено, что в ближайшее время печальная статистика пополнится. Умер 80-летний пациент из Мурома с диагнозом COVID-19. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: lentachel.ru