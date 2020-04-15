Владимир Сипягин призвал брать пример с Иисуса Христа

19 апреля пасхальные богослужения в православных храмах пройдут в закрытом режиме. Губернатор обратился к православным Владимирской области и сообщил о вынужденных поправках, внесенных в вековые традиции РПЦ. Сейчас заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» в условиях самоизоляции приобретает новый смысл. А именно – на Пасху всех верующих призывают остаться дома и не создавать угрозу распространения коронавируса.
- Впервые молитвы верующих будут звучать вне храма. Но они будут звучать усердные и от чистого сердца. С благодарностью и просьбами о защите.
- Мы вместе попросим оградить от болезней здоровых и послать исцеление больным, прибавить сил нашим мужественным медикам, которые стеной стоят на пути эпидемии.
- Укрепить волонтеров в их добрых намерениях. Помочь ученым найти средства от опасного недуга.
- Последние события заставляют нас глубже задуматься о сути праздника Пасхи. Иисус пошел на осознанную жертву с верой, смирением и любовью к людям. Пример Христа учит нас терпению и умению заботиться о ближних.
Руководство области просит воздержаться от посещения соборов и церквей на Пасху и участвовать в праздничном молебне дистанционно, по телетрансляции и Интернету. В своем обращении Владимир Сипягин привел и рекомендации святейшего патриарха Кирилла и митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Сейчас все руководители православной церкви солидарны с решением властей и призывают прихожан к послушанию.
Ранее «Призыв» сообщал, как можно освящать куличи в домашних условиях.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Видео пресс-службы областной администрации
Обсуждение 3
ну что!?…находимся дома!
Всегда власть обращается к богу, когда бессильна
Смешно, когда трижды женатый чиновник напоминает верующим о любви к ближним и других христианских ценностях