Владимир Сипягин призвал брать пример с Иисуса Христа

19 апреля пасхальные богослужения в православных храмах пройдут в закрытом режиме. Губернатор обратился к православным Владимирской области и сообщил о вынужденных поправках, внесенных в вековые традиции РПЦ. Сейчас заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» в условиях самоизоляции приобретает новый смысл. А именно – на Пасху всех верующих призывают остаться дома и не создавать угрозу распространения коронавируса.

Впервые молитвы верующих будут звучать вне храма. Но они будут звучать усердные и от чистого сердца. С благодарностью и просьбами о защите.

Мы вместе попросим оградить от болезней здоровых и послать исцеление больным, прибавить сил нашим мужественным медикам, которые стеной стоят на пути эпидемии.

Укрепить волонтеров в их добрых намерениях. Помочь ученым найти средства от опасного недуга.

Последние события заставляют нас глубже задуматься о сути праздника Пасхи. Иисус пошел на осознанную жертву с верой, смирением и любовью к людям. Пример Христа учит нас терпению и умению заботиться о ближних.

Руководство области просит воздержаться от посещения соборов и церквей на Пасху и участвовать в праздничном молебне дистанционно, по телетрансляции и Интернету. В своем обращении Владимир Сипягин привел и рекомендации святейшего патриарха Кирилла и митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Сейчас все руководители православной церкви солидарны с решением властей и призывают прихожан к послушанию.

Ранее «Призыв» сообщал, как можно освящать куличи в домашних условиях.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Видео пресс-службы областной администрации